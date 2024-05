EUA acusam Rússia de ter usado arma química contra forças ucranianas

O Departamento de Estado norte-americano anunciou, na quarta-feira, que está a apresentar ao Congresso uma decisão, nos termos da Lei de 1991 sobre o Controlo de Armas Químicas e Biológicas e a Eliminação de Guerras (Lei CBW), relativa à alegadaA cloropicrina

O agente químico em causa foi utilizado pela primeira vez em agosto de 1916, pelas forças russas, contra os alemães, sendo depois utilizada por todas as nações.

Ainda segundo o comunicado do Departamento de Estado dos EUA, além desta arma química,, lê-se na nota.No mesmo documento, Washington anunciou também queAlém das empresas de defesa russas e de algumas entidades chinesas, estas sanções também se devem às várias unidades de investigação e empresas envolvidas em programas russos de desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Entre estas ações, o Departamento de Estado está também a sancionar mais três indivíduos relacionados com a morte de Aleksey Navalny na Colónia Penal Russa IK-3., refere ainda o departamento de Estado.Todos os alvos estão a ser designados nos termos da Ordem Executiva que “autoriza sanções relativamente a atividades estrangeiras prejudiciais específicas do Governo da Federação Russa”.

Rússia nega



A Rússia assegura que já não possui arsenal químico militar, mas está a ser pressionada para garantir mais transparência sobre o uso de armas tóxicas de que é acusada., acrescenta o comunicado.No comunicado, o Departamento de Estado norte-americano refere que

“Continuamos a ser solidários com os russos que lutam por um futuro mais democrático e com os ucranianos que defendem a sua pátria da agressão da Rússia”.