EUA afirmam que projeto israelita de anexação da Cisjordânia ameaça trégua em Gaza

"Penso que o Presidente [norte-americano Donald Trump] garantiu que não é algo que possamos apoiar neste momento", declarou, na quarta-feira, Rubio aos jornalistas ao partir para Israel, onde é esperado hoje.

Isso ameaçaria o cessar-fogo e seria contraproducente, afirmou o chefe da diplomacia dos Estados UNidos, um dia depois de o parlamento israelita (Knesset) ter aprovado, numa leitura preliminar, uma proposta para anexar o território palestiniano ocupado da Cisjordânia.