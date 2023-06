EUA anunciam ajuda à Síria e Iraque em conferência sobre combate ao grupo EI

O anúncio foi feito numa conferência ministerial organizada pela Arábia Saudita sobre o combate a este grupo extremista, que embora não esteja a controlar territórios, tem realizado ataques em África, na Ásia e no Médio Oriente.

A Coligação Global para Derrotar a organização jihadista ISIS inclui mais de 80 países e coordena ações contra o grupo extremista, que já controlou grandes partes da Síria e do Iraque.

Blinken disse que a promessa dos EUA faz parte de um novo financiamento de mais de 600 milhões.

"As pobres condições de segurança e humanitárias e a falta de oportunidades económicas são combustível para o tipo de desespero com o qual o ISIS se alimenta e recruta. Portanto temos que permanecer comprometidos com nossas metas de estabilização", disse Blinken.

O governante americano fez uma visita de dois dias ao reino, tendo-se reunido com altos funcionários sauditas, incluindo o líder do país, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Paralelamente participou numa reunião de ministros das Relações Exteriores do Golfo.

Sob o comando do príncipe herdeiro, este reino rico em petróleo está apostado numa enorme transformação económica e social com o objetivo de reduzir sua dependência do petróleo e atrair comércio, investimentos e turismo.

Nos últimos anos, o reino suspendeu a proibição de mulheres conduzirem, substituiu a polícia religiosa e começou a receber espetáculos e visitas de celebridades, situações impensáveis há uma década, quando era conhecido internacionalmente pelas convicções ultraconservadoras.

Os sauditas lançaram amplos esforços diplomáticos para terminar a guerra no Iêmen, resolver uma crise com o Catar, restaurar relações com o arquirrival Irão e dar as boas-vindas ao presidente da Síria, Bashar Assad, de volta à Liga Árabe após um boicote de 12 anos.

Esta aposta diplomática incluiu contactos com inimigos dos EUA como a Rússia e até a Venezuela, cujo presidente Nicolás Maduro se reuniu com o príncipe herdeiro pouco antes da chegada de Blinken.

Os sauditas também resistiram à pressão dos EUA para reduzir os preços do petróleo enquanto procuram receitas para financiar o que passaram a chamar de "Projetos Giga", como uma cidade futurista de 500 bilhões de dólares a construir no Mar Vermelho.

O reino também está a trabalhar para se transformar numa potência global no mundo do desporto, atraindo craques do futebol como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para seus clubes locais com contratos milionários.

Além de melhorar as relações com os inimigos de Washington, os sauditas também resolveram uma disputa com o Canadá e convidaram o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um aliado próximo do Ocidente, para discursar numa cúpula da Liga Árabe no mês passado.

Os críticos dizem que os esforços diplomáticos e o impulso ligado ao desporto visam reparar a imagem do reino após o assassinato e desmembramento de Jamal Khashoggi em 2018, um proeminente dissidente saudita e colunista do Washington Post.

Os serviços americanos concluíram que o príncipe Mohammed provavelmente aprovou a operação realizada por agentes sauditas, alegações que ele nega.

Os críticos também apontam para uma repressão sem precedentes à dissidência nos últimos anos, com as autoridades a prender desde ativistas liberais dos direitos das mulheres até islâmicos ultraconservadores, e até mesmo sauditas que vivem nos Estados Unidos.

O Departamento de Estado disse que Blinken se envolveu em amplas discussões com sauditas e outras autoridades árabes e que levantou questões de direitos humanos, mas não ficou claro se o governante americano convenceu os sauditas a libertar prisioneiros ou a suspender as proibições de viagens.