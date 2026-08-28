EUA anunciam remoção das minas no Estreito de Ormuz

Segundo o Centro Robert Strauss para Segurança e Direito Internacional da Universidade do Texas, esta ferramenta estaria na origem de cerca de 80 por cento das baixas dos navios norte-americanos.

Mohsen Rezaei, chefe de segurança nacional do Irão, disse, no entanto, que o estreito só será reaberto se os Estados Unidos atenderem às condições do Estado iraniano.



A retirada das minas significaria uma circulação de embarcações menos restrita. O tráfego no estreito de Ormuz, fundamental para a indústria petrolífera global, tem sido afetado nos últimos meses, resultando no aumento dos preços de 20 por cento do petróleo e do gás mundial.



