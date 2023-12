EUA aprovam último pacote de ajuda disponível para a Ucrânia

Este último pacote de ajuda inclui munições para sistemas de defesa aérea, armas leves e armas antitanque, anunciou o Departamento de Estado dos Estados Unidos.A Casa Branca já tinha avisado que ficaria “sem recursos” para a Ucrânia até ao final do ano enquanto não houver nova autorização do Congresso.

O acordo sobre o envio de mais apoio para a Ucrânia está a ser travado pelos republicanos, que condicionam a sua luz verde a um endurecimento drástico da política de migração norte-americana.

“A nossa ajuda tem sido fundamental para apoiar os nossos parceiros ucranianos na defesa do seu país e da sua liberdade contra a agressão da Rússia”, acrescentou Blinken.

"Apoio dos aliados é extremamente crítico"

Em meados de dezembro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajou até Washington para conversar pessoalmente com o seu homólogo norte-americano e aumentar a pressão para mais ajuda. No entanto, os esforços foram em vão.

“O apoio dos aliados é extremamente crítico”, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, que também exerce o cargo de ministra da Economia do país, numa entrevista ao Financial Times na quarta-feira. "Precisamos disso com urgência”, apelou.





A diminuição da ajuda em armamento aumenta os riscos para a Ucrânia em 2024, segundo alertam vários especialistas, dado que Kiev está em desvantagem com Moscovo no que diz respeito à ajuda militar por parte dos aliados.Zelensky defende que a Ucrânia deve produzir todas as armas necessárias para garantir a proteção contra a ofensiva russa.

