EUA aprovaram venda de armas a Israel

O Hamas não vai participar nas negociações de quinta-feira, para uma trégua em Gaza. Isso mesmo garantiu o representante do Hamas no Líbano, numa entrevista citada pelo jornal New York Times.

Esse representante acusa o primeiro-ministro israelita de não estar interessado em chegar a um acordo que acabe com a agressão completamente e de estar a enganar as partes, com o objetivo de prolongar a guerra e de expandi-la, a nível regional.



Entretanto, o Secretário de Estado norte-americano adiou a viagem ao Médio Oriente, que chegou a ter partida prevista para esta terça-feira e que visava a participação de Antony Blinken nessa ronda de conversações para um cessar-fogo em Gaza, prevista para quinta-feira.



A "incerteza da situação" no terreno terá estado na origem da decisão.



Os Estados Unidos aprovaram, esta terça-feira, a venda de equipamento militar a Israel, num valor que ultrapassa os vinte mil milhões de dólares, mais de dezoito mil milhões de euros.



Entre esse equipamento de guerra estão aviões caça F-15 e quase trinta e três mil munições para tanques.