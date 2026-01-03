EUA atacam Caracas e capturam Maduro. O que aconteceu e o que se segue na Venezuela?

Maduro extraído para Nova Iorque para ser julgado

O Presidente norte-americano acrescentou que Washington estava pronta a lançar "um segundo ataque mais importante se necessário" e também “não tem medo de enviar tropas para o terreno”.





Anunciou ainda que as grandes petrolíferas norte-americanas vão investir massivamente na Venezuela num futuro pós-Maduro, mas que para já se mantém o embargo ao petróleo do país.

Delcy Rodriguez contradiz Trump

"Estamos prontos para defender a Venezuela", acrescentou a vice-presidente venezuelana, que exigiu que o presidente seja devolvido ao país e que sejam respeitadas as regras e a soberania venezuelana.





Para já, Donald Trump afastou por completo a hipótese de entregar a liderança do país a María Corina Machado. O presidente norte-americano afirmou, na conferência de imprensa a partir da Florida, que a Nobel da Paz de 2025 não tem "o apoio ou o respeito" necessários por parte do povo venezuelano para ldierar os destinos do país.





"É uma mulher muito simpática, mas não inspira respeito", afirmou Trump.



Autoridades atentas à comunidade portuguesa

Na reação às primeiras notícias do ataque norte-americano, o Governo português aconselhou a numerosa comunidade portuguesa a não sair de casa perante a instabilidade e a incerteza no país.





A estimativa atual é de que residam cerca de 600 mil portugueses e luso-descendentes na Venezuela. Nos serviços consulares do país estão registadas 218 mil pessoas.



