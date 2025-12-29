EUA atingem cais usado no carregamento de drogas na Venezuela

Donald Trump confirmou que os Estados Unidos destruíram uma área de atracagem para barcos que, segundo o presidente norte-americano, eram usados para o narcotráfico na Venezuela.



"Houve uma grande explosão na área de atracagem onde carregam os barcos do narcotráfico", afirmou Trump numa conferência de imprensa, esta segunda-feira. "Portanto, atingimos todos os barcos e agora estamos a atingir a zona, (...) e já não está lá".



"Foi na costa", acrescentou, sem especificar o local do ataque.





De acordo com a AFP, este pode ser o primeiro ataque terrestre divulgado por Washington desde o início da campanha militar norte-americana contra o tráfico de droga na América Latina. O líder norte-americano já tinha afirmado que autorizou a CIA a realizar operações secretas na Venezuela, mas não especificou a natureza da instalação agora atingida.



Questionado pelos jornalistas, Trump recusou especificar qual a entidade governamental responsável pelo ataque.



"Eu sei, mas não vou dizer", respondeu numa intervenção pública antes de se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida. "Sei exatamente quem foi, mas não quero dizer quem foi".

Destruição de “grande instalação” de narcotráfico





Já na semana passada, num programa da rádio nova-iorquina WABC, o presidente norte-americano relatou a destruição de uma "grande instalação", durante uma conversa com o bilionário republicano e proprietário da estação de rádio, John Catsimatidis, na qual discutiam as ações militares dos EUA contra alegados barcos de tráfico de droga nas Caraíbas para desmantelar a alegada rede de tráfico de droga do Cartel dos Sóis, que Trump afirma ser controlada pelo Governo venezuelano.





A entrevista foi divulgada na sexta-feira pela rádio WABC, mas só esta segunda-feira foi citada pelos 'media' norte-americanos. De acordo com as declarações de Trump, a instalação tinha sido arrasada “há duas noites”, no âmbito da campanha norte-americana contra embarcações suspeitas de tráfico de droga nas Caraíbas. Trump descreveu a operação como um ataque “forte”, embora não tenha detalhado a natureza do alvo.



Washington tem como objetivo, clarificou o presidente dos EUA, desmantelar o chamado Cartel de Los Soles, que acusa de ser dirigido pelo Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o que é rejeitado por Caracas.



Há várias semanas que Trump tem vindo a alertar que Washington vai começar a atacar alvos terrestres no âmbito da sua campanha de pressão contra o regime do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que já envolveu a destruição de cerca de 30 alegados barcos de tráfico de droga e a morte de mais de 100 dos seus ocupantes.



As autoridades norte-americanas citadas pelo The New York Times afirmaram que Trump se referia a uma instalação de produção de droga na Venezuela e especificaram que foi destruída na passada quarta-feira, sem adiantar mais pormenores.



Desde o verão que os EUA mantêm um grande contingente aéreo e naval nas Caraíbas, junto às águas venezuelanas, que alegam ter como objetivo combater o narcotráfico, mas que Caracas interpreta como ameaças e uma tentativa de promover uma mudança de regime.



As tensões aumentaram depois de Trump ter anunciado um bloqueio aos petroleiros sancionados que viajam de e para o país sul-americano, e a apreensão de dois navios que transportavam crude venezuelano nas últimas semanas.





C/agências