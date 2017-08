EUA chamam ditador a Maduro e impõem sanções

Mário Aleixo - RTP 01 Ago, 2017, 06:43 / atualizado em 01 Ago, 2017, 09:16 | Mundo

Em conferência de imprensa, na Casa Branca, o conselheiro de segurança nacional Herbert Raymond McMaster voltou a condenar a eleição da assembleia constituinte e classificou-a de fraudulenta.



O responsável norte-americano deixou claro que as eleições são um duro golpe à democracia e classificou o político venezuelano de ditador.





O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos acrescenta mesmo que Nicolas Maduro acabou por juntar-se a um grupo exclusivo de líderes mundiais.As declarações de McMaster, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, são complementadas pelo secretário do Tesouro norte-americano que anunciou sanções contra o próprio presidente da Venezuela. Steven Mnuchin garantiu que o gabinete do tesouro responsável pelo controlo de bens estrangeiros impôs sanções a Nicolas Maduro. Na sequência dessas sanções, todos os bens do presidente venezuelano que estejam sob jurisdição norte-americana estão congelados.Além dos bens congelados, o secretário do tesouro norte-americano nota que quaisquer norte-americanos estão proibidos de lidar com Nicolas Maduro.Ora, a reação do presidente venezuelano não tardou. Maduro rejeita as sanções americanas dizendo que não vai obedecer a ordens imperialistas e já deixou o aviso de que Trump está a cometer o maior erro da vida dele ao meter-se com a Venezuela.