EUA. Covid-19 e overdoses atiram esperança média de vida para 76,4 anos

Depois de, em 2019, a esperança média de vida nos EUA ter atingido o pico de 78,8 anos, os dados de 2021 revelam uma diminuição pelo segundo ano seguido. Agora, os norte-americanos vivem em média 76,4 anos.



As doenças cardíacas continuam a ser a principal causa de morte, seguidas por cancro e covid-19.



Os dados divulgados esta quinta-feira revelam ainda que os Estados Unidos têm a esperança de vida mais baixa entre os países com grandes economias.



A informação foi avançada pelo Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças em dois relatórios: um sobre a mortalidade em 2021 nos EUA e outro sobre as mortes causadas pelo consumo excessivo de substâncias químicas entre 2001 e 2021.



Os números agora divulgados confirmam os dados preliminares de agosto, altura em que o CDC previu a queda mais abrupta na esperança de vida num espaço de dois anos desde 1923.



“Os declínios na esperança de vida desde 2019 são em grande parte impulsionados pela pandemia”, explicou na altura essa agência de saúde pública, em comunicado. “As mortes por covid-19 contribuíram para quase três quartos (74%) do declínio entre 2019 e 2020 e 50% do declínio entre 2020 e 2021”.



Para além da pandemia, doenças cardíacas e cancro, também as mortes por overdose de medicamentos e drogas afetaram a estatística. Neste momento, essas mortes representam mais de um terço de todos os óbitos acidentais nos Estados Unidos.



Segundo o CDC, o número de vítimas mortais por overdose aumentou 16% em relação ao ano anterior. As mortes causadas por fentanil, opioide usado contra as dores ou como complemento de anestesias, aumentaram 22% em 2021.



A esperança média de vida nos Estados Unidos é, assim, inferior à do vizinho Canadá, onde uma pessoa vive em média até aos 81,75 anos, e do Reino Unido (80,8 anos), apesar de gastar mais do que estes dois países na área da saúde.



Os EUA gastam, por habitante, 12,31 dólares em saúde, enquanto o Canadá gasta 5,51 dólares e o Reino Unido 5,38.



Em Portugal, segundo dados divulgados em setembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao triénio 2019-2021, a esperança de vida foi estimada em 80,72 anos, o que correspondeu a uma redução de 4,1 meses relativamente ao triénio anterior (81,06 anos).



A principal causa, segundo o INE, foi a pandemia de covid-19.