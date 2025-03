EUA dão 72 horas ao embaixador da África do Sul para abandonar o país

Rubio republicou um artigo do site de direita Breitbart que citava o diplomata dizendo que Trump liderava um movimento de supremacia branca.







Rasool apresentou suas credenciais ao então presidente Joe Biden em 13 de janeiro, uma semana antes de Trump assumir o cargo, de acordo com o site da embaixada, para uma segunda temporada em Washington.

Nova política com Pretória

O porta-voz referiu a política de terras, os laços crescentes da África do Sul com países como a Rússia e o Irão e "posições agressivas" em relação aos EUA e aliados, como razões da mudança.







Após o seu regresso ao poder, Donald Trump cortou ajuda via decreto e acusou Pretória de tratar os descendentes dos colonos europeus de uma forma "injusta".

Reações na África do Sul

Refugiados sul-africanos

Parte das críticas de Trump referem-se a um projeto de lei sancionado em janeiro pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, de facilitar ao estado a desapropriação de terras no interesse público, em alguns casos sem compensar o proprietário.

O bilionário sul-africano Elon Musk, que é próximo de Trump, disse que os sul-africanos brancos têm sido vítimas de "leis racistas de propriedade".





Numa altura em que combate os imigrantes ilegais que procura instalar-se nos EUA, Trump ofereceu auxílio para realojar fazendeiros sul-africanos brancos e suas famílias, como refugiados.





O Departamento de Estado está a coordenar a decisão com o Departamento de Segurança Interna e já começou a implementar o plano, disse o porta-voz do Departamento de Estado, acrescentando que as entrevistas iniciais estavam em andamento.

A decisão de expulsar o embaixador foi anunciada na rede social X, numa publicação do secretario de Estado Marco Rubio, que"O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos deixou de ser bem-vindo em nosso grande país", disse Rubio na sexta-feira no X, sobre a rara expulsão do principal diplomata de um país. "Ebrahim Rasool é um político que incita racismo que odeia a América e odeia @Potus (Trump)", acusou.Despois disso, não conseguiu garantir reuniões de rotina com autoridades do Departamento de Estado e figuras-chave do Partido Republicano."O Embaixador Rasool estava prestes a reunir-se com responsáveis ​​ estratégicos na Casa Branca. Este desenvolvimento lamentável frustrou progressos significativos", lamentou Chrispin Phiri., disse um porta-voz do Departamento de Estado este sábado, acrescentado que a política norte-americana para a África do Sul está a ser revista.Atacou ainda a queixa sul africana de genocídio contra Israel, perante o Tribunal Internacional de Justiça.A mudança está a refletir-se diretamente no acordo comercial AGOA, que permite que certas mercadorias sejam exportadas isentas de impostos para os Estados Unidos.e afirmou-se comprometida no desenvolvimento de relações mutuamente benéficas. A expulsão do embaixador será resolvida através de canais diplomáticos.Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ronald Lamola, descreveu-a como "sem precedentes". "No âmbito das relações diplomáticas normais, deveria ter sido dado um passo com o embaixador para que pudesse explicar os seus comentários", disse o chefe da diplomacia sul-africana.O partido de esquerda radical EFF, que ficou em quarto lugar nas eleições do ano passado com pouco menos de 10 por cento dos votos, acusou por seu lado Donald Trump num comunicado no sábado de ser o "grande mago de uma Ku Klux Klan global".", disse Patrick Gaspard, ex-embaixador dos EUA na África do Sul. "Há muito em jogo para não se trabalhar de forma a reparar a relação."Ramaphosa defende a política como uma forma de nivelar as disparidades raciais na propriedade, na nação de maioria negra, e disse que o governo não confiscou nenhuma terra.