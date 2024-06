EUA darão nova ajuda de mais de 400 milhões de dólares aos palestinianos

"Hoje, anuncio mais 404 milhões de dólares numa nova ajuda aos palestinianos, que se soma aos mais de 1.800 milhões de dólares (1.678 milhões de euros) em ajuda ao desenvolvimento, económica e humanitária que os Estados Unidos forneceram desde 2021", declarou Blinken numa conferência internacional de resposta humanitária à Faixa de Gaza - há mais de oito meses palco de guerra -, que está a decorrer na região do mar Morto, no sudoeste da Jordânia, exortando outros países a fazer o mesmo.

"Alguns expressaram grande preocupação com o sofrimento do povo palestiniano em Gaza, incluindo países com capacidade para dar muito, mas que deram muito pouco ou nada", afirmou o chefe da diplomacia norte-americana.