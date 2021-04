EUA. Demitido o polícia que agrediu médico militar com gás pimenta

"Ele estava apavorado e com medo de que, ao mover as mãos abaixo do campo de visão do polícia Gutierrez para soltar o cinto de segurança, os polícias o assassinassem", disse num comunicado Jonathan Arthur, advogado do segundo-tenente e médico militar, Caron Nazario, que é negro e latino.





O advogado sustentou que Nazario tinha razões para ter medo, visto que os dois agentes não hesitaram em dirigir-se ao seu carro, após ter parado numa bomba de combustível, com as armas apontadas ao militar, e começaram a gritar e a gerar confusão enquanto exigiam que saísse da viatura.



Além disso, no vídeo captado pela câmara incorporada no equipamento policial ouve-se Joe Gutierrez a dizer a Nazario que devia "mesmo ter medo" e a ameaçá-lo, com uma gíria norte-americana, de que ia ser executado numa cadeira elétrica.



"Está a fazer tudo bem, desacelera, submete-se à autoridade e faz o correto, encontra uma zona bem iluminada para parar porque está numa estrada escura - para evitar que alguém se magoe - e os agentes chegam e retribuem a sua cortesia desta forma", alegou Jonathan Arthur.



Após a divulgação do vídeo que mostra o incidente, Jonathan Arthur afirmou, na segunda-feira, que o militar negro estava. No domingo, o polícia que aparece nas imagens a atingir Nazario com gás pimenta foi demitido.

Embora a demissão de Joe Gutierrez tenha sido "adequada", considerou o advogado, "devemos considerar medidas para cancelar a certificação dos polícias que apresentem este tipo de comportamento, de modo a impedi-los de conseguir emprego noutros departamentos da Polícia". Além disso, as instituições e departamentos policiais também devem "considerar seriamente" a falha dos agentes "ao envolverem-se em incidentes injustificados entre polícias e civis".







afirmando que está "profundamente preocupado" com a atuação dos agentes nas operações de trânsito.



Numa carta enviada na segunda-feira, Herring descreveu a ação dos polícias como "perigosa, desnecessária, inaceitável e evitável".



O Gabinete de Direitos Civis de Herring está a solicitar registos e outros documentos que o Departamento de Polícia de Windsor tenha sobre o incidente ocorrido entre os dois agentes e o militar a 5 de dezembro de 2020 - registos de identidade dos dois polícias envolvidos no caso, políticas e protocolos do departamento da Polícia sobre o uso de força, operações de trânsito, reclamações devido ao uso de força policial, entre outros.



Em entrevista à



