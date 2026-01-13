EUA designam Irmandades Muçulmanas em três países como "organizações terroristas"

Em comunicado, Rubio referiu que, "estas designações refletem os primeiros passos num esforço contínuo e sustentado para combater a violência e a desestabilização de certos ramos da Irmandade Muçulmana onde quer que se encontrem", afirmou no comunicado.





Aquelas organizações "estavam a cometer, a encorajar e a apoiar campanhas de violência e desestabilização que prejudicam as suas próprias regiões, cidadãos americanos ou interesses americanos", referiu o texto.







A Irmandade Muçulmana afirmou horas depois que "rejeita categoricamente" a sua designação por Washington como organização terrorista.

"Esta classificação é tanto dissociada da realidade como desprovida de provas", afirmou o movimento sunita num comunicado publicado online.





"Isto é o resultado da pressão estrangeira, particularmente dos Emirados Árabes Unidos e de Israel", acrescentou, admitindo contestar a decisão americana em tribunal.

"Luta contra o extremismo"

O Egito, onde o movimento é proibido, saudou o anúncio americano, classificando-o como "um passo decisivo" na luta contra o "extremismo" e "a ameaça direta que representa para a segurança e a estabilidade regional e internacional".

"Os Estados Unidos utilizarão todas as ferramentas disponíveis para privar estes ramos da Irmandade Muçulmana dos recursos que lhes permitem realizar ou apoiar atos terroristas", acrescentou.Fundado em 1928 no Egipto, este movimento sunita pan-islamista já estendeu a sua influência a todo o mundo árabe, mas tem decaído nos últimos anos sob pressão das principais potências árabes.A organização respondeu "rejeitando categoricamente" esta decisão, afirmando que rejeita a violência e não representa qualquer ameaça para os Estados Unidos.Em novembro, Donald Trump assinou uma ordem executiva dando início a este processo de classificação.A classificação como "organização terrorista estrangeira" permite, para além da pressão política, a adoção de uma série de medidas financeiras e administrativas, como o congelamento de bens, a proibição de transações, a proibição de entrada no território dos Estados Unidos, entre outras.