EUA destroem 35 embarcações e provocam mais de 100 mortos em operações antidroga nos últimos 5 meses

A administração liderada pelo Presidente Donald Trump, que considera os cartéis de droga latino-americanos como organizações terroristas e lhes declarou um "conflito armado direto", justifica as operações militares das tropas norte-americanas em águas internacionais.

Em agosto, ordenou o envio de navios de guerra para as Caraíbas, tendo como foco principal a Venezuela, e posteriormente estendeu a ofensiva ao Oceano Pacífico, envolvendo a Colômbia e rotas marítimas junto à sua costa.

Tanto o Governo de Nicolás Maduro na Venezuela como o de Gustavo Petro na Colômbia --- ambos acusados por Trump de terem ligações ao narcotráfico --- denunciaram estes ataques como assassinatos e execuções extrajudiciais.

A ONU, por sua vez, alertou que estas ações constituem violações do direito internacional e apelou aos Estados Unidos para que as suspendam.

A escalada coincide com o aumento do escrutínio no Congresso dos EUA sobre a legalidade destas operações, especialmente após o ataque de 02 de setembro, quando um atentado bombista matou dois sobreviventes, um ato que os especialistas descreveram como um possível crime.

Os EUA anunciaram hoje ter lançado na quarta-feira um novo ataque também em águas internacionais, sem dar mais detalhes, no qual morreram cinco pessoas.