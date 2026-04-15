Exército iraniano ameaça bloquear o Mar Vermelho se bloqueio dos EUA continuar
O Irão ameaçou, esta quarta-feira, bloquear o Mar Vermelho, com o qual não tem fronteira, caso o bloqueio dos EUA aos seus portos continue, argumentando que isso poderia levar a uma violação do cessar-fogo.
"As poderosas forças armadas da República Islâmica não permitirão qualquer exportação ou importação no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã ou no Mar Vermelho", acrescentou, segundo um comunicado transmitido pela televisão estatal.
Europa prepara plano para desbloquear Estreito de Ormuz sem EUA
A França e o Reino Unido estão a preparar um plano para desbloquear o Estreito de Ormuz após o fim da guerra com o Irão, sem envolver os Estados Unidos, avança esta quarta-feira o Wall Street Journal.
O Wall Street Journal, que publica detalhes do plano, adianta que o Palácio do Eliseu anunciou que irá discutir uma estratégia na sexta-feira, numa videoconferência presidida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
Embora a lista dos países que participam na reunião de sexta-feira ainda não seja clara, o jornal refere que tanto a China como a Índia foram convidadas — mas ainda não confirmaram a sua presença — e que a Alemanha fará provavelmente parte do plano, de acordo com um responsável alemão que pediu o anonimato.
Petroleiro iraniano atravessou o Estreito de Ormuz apesar do bloqueio dos EUA
Um superpetroleiro iraniano sancionado atravessou o Estreito de Ormuz em direcção ao Porto Imam Khomeini, no Irão, apesar do bloqueio dos EUA, informou a agência de notícias iraniana Fars esta quarta-feira.
EUA deverão enviar mais soldados para o Médio Oriente nos próximos dias
Os Estados Unidos deverão enviar milhares de soldados adicionais para o Médio Oriente nos próximos dias, enquanto a Administração Trump tenta pressionar o Irão para um acordo, avança o Washington Post esta quarta-feira, citando responsáveis norte-americanos familiarizados com o assunto.
Encerramento do Estreito de Ormuz ameaça abastecimento de medicamentos na Europa
A indústria farmacêutica depende fortemente das rotas logísticas através do Médio Oriente. Até ao momento, não há registo de faltas críticas de medicamentos mas a situação pode complicar-se se o bloqueio persistir.
Um dos principais fatores de vulnerabilidade é a forte dependência da Europa em relação à Ásia para a produção de substâncias ativas, a componente terapêutica dos produtos farmacêuticos.
Os medicamentos genéricos ocupam um lugar estratégico nos sistemas de saúde, mas esta posição de relevância contrasta com a fragilidade das cadeias de abastecimento.
Do lado da Associação Espanhola de Medicamentos Genéricos (AESEG), a secretária-geral, María Elena Casaus, disse à RTVE Noticias que "de momento, a Espanha não tem problemas de abastecimento relacionados com o conflito no Médio Oriente", acrescentando que as empresas de medicamentos genéricos que operam no país "mantêm a capacidade de fabrico e abastecimento".
Esta estabilidade, acrescenta, deve-se ao facto de as empresas não terem fábricas na zona afetada e disporem de stocks de segurança de cerca de seis meses. No entanto, alerta para uma deterioração progressiva do contexto logístico que está a conduzir a uma "tensão crescente na cadeia de abastecimento global" e concorda que "se o conflito se prolongar, poderão surgir tensões em algumas categorias de medicamentos". Salienta ainda que o aumento do custo dos transportes e da energia é uma pressão muito importante para o setor dos medicamentos genéricos, "que opera com preços regulados e margens muito apertadas", pelo que "não tem capacidade para repercutir estes custos no preço final do medicamento"
Como descreve, o desvio de rotas marítimas e aéreas, juntamente com a queda do tráfego através de Ormuz, está a gerar múltiplos efeitos, tais como atrasos na chegada de ingredientes activos e produtos acabados, uma saturação de rotas alternativas e o facto de os custos logísticos terem disparado, especialmente no transporte aéreo.
O maior risco imediato é para os medicamentos que requerem condições especiais de armazenamento. As vacinas, a insulina, os produtos biológicos e as terapias contra o cancro requerem a chamada cadeia de frio, o que significa que têm um prazo de validade muito curto e são particularmente sensíveis a atrasos, aumentando a vulnerabilidade a problemas de continuidade logística.Garantia de abastecimento no curto prazo
Por sua vez, Farmaindustria - a Associação Nacional de Empresas da Indústria Farmacêutica em Espanha - também observa que a produção permanece estável. "As mais de 180 unidades de produção mantidas pelo setor farmacêutico no nosso país continuam a trabalhar normalmente para garantir o fornecimento de medicamentos às nossas farmácias e hospitais", disseram fontes da associação à RTVE Noticias.
No entanto, alerta que se o conflito no Médio Oriente se prolongar no tempo, a situação "pode ter um grande impacto na indústria farmacêutica, como já aconteceu com o conflito na Ucrânia". Nesse caso, o problema viria principalmente do aumento dos custos energéticos e logísticos, que em 2022 já ultrapassaram os 900 milhões de euros para o setor em Espanha, como referem.
Embora o abastecimento esteja assegurado a curto prazo, o cenário a médio prazo apresenta incertezas, acrescentam as mesmas fontes da indústria.
Para já, o sistema está a aguentar-se. Mas a estabilidade depende de um fator-chave: a duração do conflito e o encerramento de Ormuz, bem como o impacto da guerra nos principais aeroportos do Golfo Pérsico.
Samuel A. Pilar / 15 abril 2026 06:06 GMT+1
Israel emite nova ordem de evacuação para residentes do sul do Líbano
O exército israelita pediu esta quarta-feira aos residentes do sul do Líbano que evacuassem a região, alertando para ataques aéreos contra o grupo islâmico Hezbollah, aliado de Teerão, pela primeira vez desde as negociações entre as autoridades israelitas e libanesas.
عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 15, 2026
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… pic.twitter.com/wrsh0cO2zT
FMI avisa que conflito no Médio Oriente pode levar a recessão global
O Fundo Monetário Internacional não traz boas notícias: além da previsão ligeiramente a baixo do crescimento económico global, devido ao impacto do conflito no Médio Oriente, há ainda o risco de uma recessão a nível mundial.
E, segundo as previsões, com uma escalada maior da guerra na região, pode haver uma recessão global.
“O panorama global deteriorou-se abruptamente após o início da guerra no Médio Oriente”, escreveu Pierre-Olivier Gourinchas, conselheiro económico do FMI, no relatório Perspetivas da Economia Mundial, divulgado na terça-feira.
A revisão de ligeira redução do crescimento económico é num contexto em que a guerra será "relativamente de curta duração". Nessa perspetiva, prevê-se também que a inflação global também suba para 4,4 por cento este ano e que a escalada do conflito provoque uma “crise energética global sem precedentes”.
Mas o FMI projetou dois cenários para o caso de o conflito no Irão se prolongar. No pior cenário, em que os preços do gás natural e do petróleo sobem entre 100 e 200 por cento, o crescimento económico global seria apenas de 2 por cento em 2026. O que pode equivaler, segundo as advertências de Gourinchas, a “quase uma recessão global”, definida como crescimento económico abaixo dos dois por cento. Isto é: em caso de uma guerra prolongada e com os preços dos setores da energia continuamente mais elevados, o FMI alerta para o risco de o mundo enfrentar uma “situação crítica de recessão global” pela quinta vez desde 1980 – tal como aconteceu mais recentemente devido à pandemia de covid-19 em 2020 e após a crise financeira de 2008.
“É claro que, a cada dia que passa, e a cada dia que temos mais perturbações nos mercados de energia, estamos a aproximar-nos cada vez mais do cenário adverso”, disse Gourinchas.
Perante a ameaça de uma escalada maior da guerra no Médio Oriente, o FMI considerou que a melhor forma de limitar os danos económicos seria o fim do conflito. Até porque, antes de escalar o conflito no Médio Oriente, a economia global apresentava um desempenho melhor do que o previsto anteriormente, com um crescimento que se previa em alta.
Se não fosse a guerra no Médio Oriente, as previsões económicas para este ano seriam revistas em alta.
Todas as previsões dependem da duração do conflito, do impacto prolongado que este pode produzir nos preços da energia e da amplitude dos danos em infraestruturas energéticas.
Ministra britânica classifica como loucura a guerra dos EUA no Irão
A ministra da Economia britânica classificou a guerra iniciada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no Irão como uma loucura devido à falta de um plano claro para colocar fim ao conflito, dizendo-se frustrada e irritada com a situação.
"Esta é uma guerra que não começámos. Foi uma guerra que não queríamos. Sinto-me muito frustrada e irritada com o facto de os Estados Unidos terem entrado nesta guerra sem um plano de saída claro, sem uma ideia clara do que pretendiam alcançar", afirmou.
A ministra referiu ainda que, como resultado desta situação, "o Estreito de Ormuz está agora bloqueado".
"Não vamos aderir ao bloqueio dos Estados Unidos, não acreditamos que seja a abordagem correta. Ao longo de todo este conflito, temos dito: `Desescalar, desescalar`", enfatizou.
Para Reeves, a decisão do primeiro-ministro britânicos de manter-se à margem deste conflito foi "absolutamente correta".
Reeves disse ainda estar frustrada porque, antes do conflito, o Reino Unido caminhava para uma descida da inflação e das taxas de juro, enquanto a dívida estava a diminuir.
A dívida líquida acumulada do setor público britânico, excluindo os bancos estatais, atingiu os 93,1% no final de fevereiro, enquanto a inflação está atualmente nos 3%, acima da meta de 2% do Banco de Inglaterra.
Os preços do gás natural aumentaram drasticamente devido ao encerramento do Estreito de Ormuz, por onde 20% do petróleo mundial era transportado antes da guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os ataques dos EUA e Israel ao Irão.
A ministra britânica estará hoje em Washington para reuniões com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
O FMI indicou na terça-feira, no seu relatório Perspetivas da Economia Mundial, que a economia britânica será a que mais sofrerá com as consequências da guerra no Irão entre as economias mais avançadas dos países do G7. O FMI reduziu a sua previsão de crescimento britânico em cinco décimas de ponto percentual, de 1,3% projetado em janeiro para apenas 0,8% no relatório.
(Lusa)
Irão disse "não ter informações" sobre novas negociações antes dos últimos comentários de Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao falar sobre a possibilidade de novas negociações entre os EUA e o Irão, disse que "algo poderia acontecer" em Islamabad nos "próximos dois dias".
A fonte disse que o Paquistão "continua empenhado nos seus esforços de mediação" depois de as negociações anteriores entre os EUA e o Irão em Islamabad terem terminado sem acordo.
Vários voos entre China e Sudeste Asiático cancelados devido ao preço do combustível
Segundo o jornal South China Morning Post, outras companhias aéreas, como a paquistanesa PIA, também reduziram voos com a China e outros destinos, enquanto empresas das Filipinas, Vietname ou Nova Zelândia cortaram rotas, e a Cathay Pacific, de Hong Kong, já anunciou que vai cancelar 2% dos seus voos em maio e junho.
Lin Zhijie, especialista citado pelo The Paper, explicou que o combustível de aviação -- cerca de um terço dos custos de uma companhia aérea -- praticamente duplicou de preço desde o início da guerra no Irão, enquanto os bilhetes não acompanharam essa subida, colocando algumas empresas numa situação em que, quanto mais voos operam, maiores são as perdas.
Além disso, alguns dos países mencionados enfrentam problemas de abastecimento de combustível devido ao bloqueio `de facto` do estreito de Ormuz -- destino de entre 84% e 90% do petróleo que transita por esta rota marítima crucial -- o que agrava os custos e cria incerteza quanto à capacidade de reabastecimento.
Hezbollah lança 25 foguetes contra Israel após negociações com Líbano
O serviço de emergência israelita Magen David Adom anunciou que o lançamento de foguetes causou pelo menos um ferimento ligeiro.
O exército israelita alertou na terça-feira, em comunicado, que era possível "um aumento dos ataques vindos do Líbano", tendo em vista o início das negociações entre os representantes do Líbano e de Israel em Washington, nas quais o Hezbollah não participou.
Minutos após o anúncio, teve início a primeira salva de foguetes, que coincidiu com o início da reunião e incluiu cerca de cinco projéteis.
Ao iniciar o encontro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou a reunião como uma "oportunidade histórica" e afirmou que não se trata apenas de abordar um possível cessar-fogo, mas "uma solução permanente para 20 ou 30 anos de influência do Hezbollah" na região, da qual, segundo o responsável, tanto os israelitas como os libaneses têm sido vítimas.
China e Espanha reforçam aliança em defesa da ordem internacional
O Presidente da China diz que tanto Pequim como Espanha estão "do lado certo da História".
Esta expressão já tinha sido usada por ambos, em momentos diferentes, para se referirem à guerra no Irão.
ONU. Guterres apela ao Direito Internacional para evitar caos no Médio Oriente
O Secretário Geral da ONU considera "altamente provável" que as negociações entre Estados Unidos e Irão sejam retomadas.
Irão reafirma respeito pelo direito internacional, mas avisa que responderá a agressões
O Presidente do Irão garante que o país respeita o direito internacional e não procura a instabilidade na região.
Trump diz que a guerra está quase a terminar
JD Vance diz que desconfiança entre Irão e EUA não se resolve "de um dia para o outro"
Frisou, no entanto, que os iranianos pretendem chegar a um acordo com Washington. "Estou muito satisfeito com a situação atual", afirmou JD Vance.
O presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou esta terça-feira que as negociações entre os EUA e o Irão poderão ser retomadas no Paquistão nos próximos dois dias.
No último fim de semana, as negociações falharam e acabaram com a imposição por parte de Washington de um bloqueio aos portos iranianos.
A pressão para alcançar um acordo é crescente, à medida que se aproxima o prazo do cessar-fogo de duas semanas anunciado a 8 de abril.
EUA garantem que paralisaram por completo o comércio marítimo do Irão
Enquanto se espera pelo regresso às negociações, os Estados Unidos garantem que já interromperam o comércio marítimo do Irão. Foi o que disse esta noite o chefe do comando central norte-americano nas redes sociais. Está portanto em marcha o bloqueio de navios que Donald Trump tinha anunciado.