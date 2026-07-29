EUA e Arábia Saudita atacam grupos pró-iranianos no Iraque

Os ataques atingiram posições das Forças de Mobilização Popular (FMP), uma aliança integrada com as forças armadas iraquianas, e mataram pelo menos 20 combatentes, informou a aliança.



As FMP descreveram os ataques como uma "agressão" dos EUA e da Arábia Saudita, que visaram as suas bases em sete províncias, incluindo Bagdad, Nínive e Bassorá, causando danos.



A coligação denunciou ainda uma "escalada perigosa" contra as "instituições oficiais de segurança".



Os ataques EUA-Arábia Saudita no leste do Iraque ocorreram poucas horas depois de os militares norte-americanos terem afirmado que as suas defesas aéreas impediram um ataque surpresa do Irão contra as tropas norte-americanas na região.



O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que todos os mísseis iranianos disparados contra as forças norte-americanas no Médio Oriente foram intercetados, acrescentando que "as tropas continuam vigilantes e em estado de elevada prontidão".



Por sua vez, a Arábia Saudita anunciou na terça-feira que as suas defesas aéreas intercetaram 28 drones que tinham como alvo instalações petrolíferas na Província Oriental do reino, apontando o dedo a milícias apoiados pelo Irão no Iraque.



O Ministério da Defesa saudita afirmou que não procurava uma escalada, mas que responderia a qualquer "agressão".

“Grande erro de cálculo”

Em declarações à televisão estatal iraniana, um responsável da defesa do Irão negou veementemente qualquer ligação entre os drones disparados de outros países contra alvos sauditas.



O oficial militar, que não quis ser identificado e foi citado pela emissora estatal IRIB, afirmou que atribuir ataques contra interesses americanos na região ao Irão foi um "grande erro de cálculo".



O Irão confirmou, no entanto, ter disparado vários mísseis balísticos contra instalações militares norte-americanas na Jordânia, argumentando que foi uma resposta às ações agressivas do exército norte-americano e às ameaças dos responsáveis norte-americanos.



"Enquanto persistirem as ameaças contra a República Islâmica do Irão e se mantiverem as ações ilegais e maliciosas das forças norte-americanas contra os nossos interesses, a resistência também continuará”, afirmou a Guarda Revolucionária do Irão em comunicado.



Os ataques mútuos marcam o fim de uma breve pausa nos combates, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter cancelado abruptamente uma campanha de bombardeamentos norte-americana de duas semanas e o Irão ter parecido seguir o exemplo.



Os ataques mais recentes ocorrem no meio da crescente pressão dos EUA sobre Bagdad para que desarme os grupos pró-Irão.



O novo primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, que chegou ao poder este ano com o apoio de Washington, prometeu garantir que entregam as suas armas, mas enfrenta a resistência de algumas fações poderosas.



Entretanto, Ali al-Zaidi ordenou a convocação de uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional na sequência do ataque.



c/agências