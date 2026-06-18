EUA e Irão assinam memorando que dita fim imediato da guerra

A confirmação oficial chegou antes da data prevista, depois de Donald Trump ter assinado o documento em Paris, durante um jantar com Emmanuel Macron.



O acordo estipula o fim imediato da guerra, a diluição do urânio enriquecido e o levantamento das sanções a Teerão.



Prevê ainda um apoio de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do Irão, num processo que fixa em 60 dias o prazo para concluir as negociações nucleares.



Donald Trump já tinha antecipado, ao longo do dia, que o memorando de entendimento com o Irão iria ser assinado "em breve", o que acabou por acontecer na noite de quarta-feira.