Mundo
EUA e Irão assinam memorando que dita fim imediato da guerra
Já está assinado o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.
O acordo estipula o fim imediato da guerra, a diluição do urânio enriquecido e o levantamento das sanções a Teerão.
Prevê ainda um apoio de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do Irão, num processo que fixa em 60 dias o prazo para concluir as negociações nucleares.
Donald Trump já tinha antecipado, ao longo do dia, que o memorando de entendimento com o Irão iria ser assinado "em breve", o que acabou por acontecer na noite de quarta-feira.