Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA e Irão assinaram memorando que dita fim imediato da guerra
Já está assinado o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão. As negociações para a implementação do acordo poderão começar na sexta-feira.
A confirmação oficial chegou antes da data prevista, depois de Donald Trump ter assinado o documento em Paris, durante um jantar com Emmanuel Macron. O porta-voz do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros confirmou a assinatura do memorando.
O acordo estipula o fim imediato da guerra, a diluição do urânio enriquecido e o levantamento das sanções a Teerão.
Prevê ainda um apoio de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do Irão, num processo que fixa em 60 dias o prazo para concluir as negociações nucleares.
Donald Trump já tinha antecipado, ao longo do dia, que o memorando de entendimento com o Irão iria ser assinado "em breve", o que acabou por acontecer na noite de quarta-feira. Fonte do governo suíço afirma que, para já, o plano é que os EUA e o Irão, juntamente com o Paquistão, o Catar e outros países envolvidos, se encontrem na sexta-feira em Bürgensstock para as negociações iniciais sobre a implementação do acordo de paz.
O acordo estipula o fim imediato da guerra, a diluição do urânio enriquecido e o levantamento das sanções a Teerão.
Prevê ainda um apoio de 300 mil milhões de dólares para a reconstrução do Irão, num processo que fixa em 60 dias o prazo para concluir as negociações nucleares.
Donald Trump já tinha antecipado, ao longo do dia, que o memorando de entendimento com o Irão iria ser assinado "em breve", o que acabou por acontecer na noite de quarta-feira. Fonte do governo suíço afirma que, para já, o plano é que os EUA e o Irão, juntamente com o Paquistão, o Catar e outros países envolvidos, se encontrem na sexta-feira em Bürgensstock para as negociações iniciais sobre a implementação do acordo de paz.