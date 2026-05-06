EUA e Irão perto de acordo sobre memorando de uma página para pôr fim à guerra

Preços do petróleo em queda após anúncio de eventual acordo
O petróleo Brent, a referência global mais utilizada para o preço do petróleo, caiu cerca de 7%, para 101,97 dólares por barril atualmente.
Ataque israelita mata quatro pessoas no leste do Líbano
De acordo com o ministério, "o ataque do inimigo israelita contra Zellaya", no Vale do Bekaa, "matou quatro pessoas, incluindo duas mulheres e um idoso". A Agência Nacional de Notícias (NNA, a agência de notícias oficial) informou que o ataque teve como alvo a casa do presidente da câmara, matando-o a ele e a três membros da sua família.
Israel atacou "várias áreas" do Líbano
Antes, o exército israelita tinha pedido a evacuação de residentes de doze aldeias no sul do país.
Lufthansa garante que interesse na TAP "não mudou" apesar da crise no Médio Oriente
A Lufthansa mantém o interesse na privatização da TAP, apesar da crise no Médio Oriente agravar os custos com combustível, defendendo que a companhia portuguesa reforçaria a posição do grupo alemão na América do Sul.
"O nosso interesse na TAP não mudou", afirmou o presidente executivo do grupo, Carsten Spohr, numa conferência telefónica com jornalistas no âmbito dos resultados do primeiro trimestre.
Questionado sobre o impacto da crise no Médio Oriente na privatização da transportadora portuguesa, o gestor defendeu que os mercados do hemisfério sul estão a ganhar importância para o grupo alemão.
"No que diz respeito à América do Sul, acreditamos que estaríamos numa posição ideal com a TAP", disse Spohr, acrescentando que a Lufthansa é atualmente "o menor dos grupos europeus" naquela região.
O gestor afirmou que, com a TAP, a Lufthansa ficaria "ao nível dos outros" grupos europeus na América do Sul, destacando em particular o Brasil, onde considera que a combinação das marcas Swiss, Lufthansa e TAP daria ao grupo "uma posição muito forte".
Carsten Spohr sublinhou ainda que Portugal é visto como um parceiro relevante para a Lufthansa no setor da aviação, não apenas por causa da TAP.
"É importante saber que, no que diz respeito a Portugal na aviação, não estamos a olhar apenas para a TAP", afirmou, referindo que o grupo está "prestes a abrir" uma fábrica de componentes da Lufthansa Technik no país, em Santa Maria da Feira, e que está também à procura de uma localização para uma escola de aviação para a Força Aérea alemã e membros da NATO.
O responsável referiu ainda uma conversa recente entre o chanceler alemão e o primeiro-ministro português, em Lisboa, sobre o potencial das relações entre Portugal e Alemanha.
Além disso, referiu que a crise atual "não vai durar para sempre" e que a orientação estratégica e as prioridades do grupo estão definidas.
O presidente executivo recordou que a Lufthansa já manifestou interesse na TAP através de uma proposta não vinculativa e confirmou que o grupo pretende avançar no processo. "Daremos o próximo passo. Fomos convidados a apresentar uma proposta vinculativa. E aguardamos com expectativa a próxima fase e os próximos passos que temos agora pela frente", afirmou.
As declarações foram feitas no dia em que a Lufthansa apresentou os resultados do primeiro trimestre, período em que reduziu os prejuízos e manteve as perspetivas anuais, apesar do impacto da crise no Médio Oriente nos custos com combustível.
Entre janeiro e março, a Lufthansa registou um prejuízo líquido de 665 milhões de euros, abaixo das perdas de 885 milhões apuradas no mesmo período do ano passado.
O grupo alemão alertou, contudo, que o encerramento do Estreito de Ormuz está a provocar escassez no fornecimento de querosene e uma subida significativa dos preços, criando custos adicionais estimados em 1,7 mil milhões de euros em 2026.
Apesar do aumento das incertezas, a Lufthansa manteve a previsão de alcançar em 2026 um resultado operacional ajustado significativamente acima dos 1.960 milhões de euros registados no ano anterior.
A Lufthansa e a Air France-KLM são as duas interessadas que estão na corrida pela privatização da TAP, depois de a IAG, dona da Iberia e da British Airways, não ter avançado com uma proposta.
O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.
O executivo espera concluir a alienação este ano, admitindo tomar uma decisão sobre o comprador em Conselho de Ministros no final de agosto.
Primeiro-ministro do Paquistão `grato` pela pausa de Trump no `Projeto Liberdade`
Sharif disse que a pausa “contribuirá muito para o avanço da paz, estabilidade e reconciliação regional durante este período delicado”.
I am grateful to President Donald Trump for his courageous leadership and timely announcement regarding the pause in Project Freedom in the Strait of Hormuz.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2026
President Trump's gracious response to the request made by Pakistan and other brotherly countries, particularly the…
O Paquistão tem atuado como mediador nas negociações em curso entre os EUA e o Irão, tendo sido recentemente realizadas conversações em Islamabad.
“O Paquistão continua firmemente empenhado em apoiar todos os esforços que promovam a moderação e a resolução pacífica de conflitos através do diálogo e da diplomacia”, disse Sharif.
Vinte e seis embarcações atacadas desde o início do conflito
Desde 28 de fevereiro, recebeu relatos de 46 incidentes "dentro e à volta" do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz.
Destes, 26 foram ataques e 18 foram relatos de "atividade suspeita", além de dois raptos reportados.
EUA e Irão perto de acordo sobre memorando de uma página para pôr fim à guerra
Os Estados Unidos esperam uma resposta de Teerão nas próximas 48 horas.
"O acordo prevê que o Irão se comprometa com uma moratória no enriquecimento de urânio, os Estados Unidos concordem em levantar as sanções e libertar milhares de milhões de dólares em fundos iranianos congelados, e ambas as partes suspendam as restrições ao trânsito através do Estreito de Ormuz", afirmou o site.
"Ainda nada foi finalizado, mas as fontes indicam que as partes nunca estiveram tão perto de um acordo desde o início da guerra".
Lufthansa reduz prejuízos para 665 milhões de euros e mantém metas apesar da crise no Médio Oriente
A Lufthansa reduziu os prejuízos no primeiro trimestre e manteve as perspetivas anuais, apesar de a crise no Médio Oriente estar a agravar os custos com combustível, com um impacto adicional estimado em 1,7 mil milhões de euros. A par com a Air France-KLM, a Lufthansa está na corrida pela privatização de até 49,9 do capital da TAP.
O grupo alemão alertou que o encerramento do estreito de Ormuz está a provocar escassez no fornecimento de querosene e uma subida significativa dos preços. Ainda assim, cerca de 80% das necessidades de querosene para este ano já estão protegidas contra subidas de preços através de instrumentos financeiros de cobertura (`hedging`).
Entre janeiro e março, a Lufthansa registou um prejuízo líquido de 665 milhões de euros, abaixo das perdas de 885 milhões apuradas no mesmo período do ano passado.
A par com a Air France-KLM, a Lufthansa está na corrida pela privatização de até 49,9 do capital da TAP.
O resultado operacional ajustado (Adjusted EBIT) também melhorou, passando de 722 milhões negativos para 612 milhões de euros negativos, enquanto as receitas aumentaram 8%, para 8,7 mil milhões.
As receitas totais aumentaram 8%, para 8,7 mil milhões de euros, um novo máximo para um primeiro trimestre, que é tradicionalmente o período mais fraco do ano para as companhias aéreas devido à menor procura sazonal por viagens.
"A crise em curso no Médio Oriente, combinada com o aumento dos custos do combustível e constrangimentos operacionais, representa enormes desafios para o mundo como um todo, para o transporte aéreo global e também para a nossa empresa", afirmou o presidente executivo do Grupo, Carsten Spohr, citado em comunicado.
O gestor defendeu, contudo, que o grupo está "resiliente" e destacou a proteção contra oscilações nos preços do combustível e a presença em vários aeroportos de ligação (multi-hub), através de diferentes companhias aéreas, como fatores que dão maior flexibilidade à Lufthansa.
Nas companhias aéreas de rede, que incluem Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines, o prejuízo operacional ajustado melhorou em 135 milhões de euros, para 605 milhões de euros negativos.
O grupo ajustou a programação para responder ao aumento da procura, sobretudo em rotas para a Ásia e África, acrescentando voos adicionais.
Já a Eurowings retirou temporariamente do programa ligações para a região do Golfo, anteriormente em forte crescimento, e o segmento ponto-a-ponto agravou o prejuízo operacional ajustado em 14 milhões de euros, para -215 milhões.
Fora do transporte de passageiros, a Lufthansa Cargo melhorou o resultado operacional ajustado para 83 milhões de euros, face aos 62 milhões no ano anterior, beneficiando do aumento da capacidade e da subida da receita média por carga transportada (yield), em especial em março.
Já a Lufthansa Technik, empresa do grupo dedicada à manutenção e reparação de aeronaves e que prepara a abertura de uma unidade em Santa Maria da Feira, registou um resultado operacional ajustado de 158 milhões de euros, praticamente em linha com os 161 milhões do período homólogo.
A dívida líquida do grupo caiu para 5,3 mil milhões de euros no final de março, contra 6,4 mil milhões no final de 2025, enquanto a liquidez disponível se situava em 10,3 mil milhões de euros.
Apesar da melhoria dos resultados, a Lufthansa alertou que o encerramento do estreito de Ormuz está a provocar escassez no fornecimento de querosene e aumentos dos preços, criando custos adicionais estimados em 1,7 mil milhões de euros em 2026.
Ainda assim, mantém a previsão de alcançar em 2026 um resultado operacional ajustado "significativamente acima" dos 1.960 milhões de euros registados no ano anterior, apoiado na procura robusta, na otimização da rede, no desempenho da carga aérea e em medidas adicionais de controlo de custos.
Irão exige garantias da FIFA para participar na competição
"Precisamos de receber as garantias necessárias da FIFA para participar nesta competição, para que incidentes semelhantes a situações passadas não se repitam", disse MehdiTaj aos jornalistas na terça-feira à noite, segundo a agência de notícias IRNA.
O dirigente iraniano indicou que a presença do seu país no Mundial depende de uma reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que poderá ter lugar em Zurique, na Suíça, nas próximas semanas, e exigiu que o país anfitrião garanta "absoluto respeito" pela comitiva iraniana.
"Não teremos problemas em participar, desde que não haja insultos, especialmente dirigidos às instituições oficiais e militares do país", declarou Taj, numa aparente referência à Guarda Revolucionária iraniana, considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos.
O presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFI) afirmou que, em caso de insultos, "será dada uma resposta proporcional" e "existe a possibilidade de a equipa regressar ao país".
Taj, antigo membro da Guarda Revolucionária, recordou ainda o sucedido no Canadá, país para o qual viajou no final de abril para participar no 76.º Congresso da FIFA, mas de onde decidiu regressar ao Irão depois de ter sido insultado num escritório de imigração canadiano em Toronto.
Os meios de comunicação social canadianos, no entanto, noticiaram que Taj foi deportado devido à sua antiga filiação na força militar de elite, designada organização terrorista pelo Canadá em 2014.
A participação do Irão no Mundial continua confirmada, segundo a FIFA, embora o acesso das delegações e dos membros da equipa continue sujeito às políticas de imigração dos países anfitriões: Estados Unidos, Canadá e México.
ONU exige a libertação imediata e incondicional dos ativistas da flotilha
As Nações Unidas exigiram hoje a libertação "imediata e incondicional" dos dois ativistas detidos durante a abordagem da flotilha Global Sumud na semana passada em águas internacionais do Mar Mediterrâneo e levados para Israel.
"Israel deve libertar imediata e incondicionalmente Saif Abukeshek e Thiago Ávila, membros da Flotilha Global Sumud, que foram detidos em águas internacionais e levados para Israel, onde permanecem detidos sem acusação", disse Thameen al Kheetan, porta-voz do gabinete do Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk.
O porta-voz sublinhou que "mostrar solidariedade e tentar entregar ajuda humanitária à população palestiniana em Gaza, que dela necessita urgentemente, não é crime".
"Os relatos perturbadores dos graves maus-tratos sofridos por Abukeshek e Ávila devem ser investigados e os responsáveis levados à justiça", afirmou.
Al Kheetan pediu ainda a Israel que cesse o uso da "detenção arbitrária" e da sua legislação antiterrorista, que descreveu como "vaga", considerando-a "incompatível com o Direito Internacional dos Direitos Humanos".
"Israel deve também suspender o bloqueio a Gaza e permitir e facilitar a entrada de ajuda humanitária suficiente na Faixa de Gaza cercada", acrescentou, poucas horas antes de uma audiência num tribunal israelita para analisar o recurso apresentado pela organização Adalah contra a decisão de prolongar a detenção dos dois ativistas por seis dias, até ao próximo domingo.
Abukeshek e Ávila foram detidos na quinta-feira em águas internacionais e foram acusados de crimes de terrorismo pelas autoridades israelitas.
Os dois foram detidos juntamente com outros cerca de 170 ativistas, quando o Exército israelita intercetou cerca de metade dos navios pertencentes à Flotilha Global Sumud, a cerca de 100 quilómetros a oeste da ilha grega de Creta, em águas internacionais.
No entanto, no caso destes dois, Israel decidiu extraditá-los para o seu território para serem julgados. Os demais ativistas foram levados para a Grécia e libertados.
Abukeshek e Ávila estão em greve de fome desde a detenção e estão a ser interrogados por agentes israelitas.
Segundo a defesa, não existe qualquer ligação entre a entrega de ajuda humanitária à população civil através da flotilha, que visava quebrar o bloqueio israelita a Gaza, e uma "organização terrorista".
A defesa realçou ainda que as leis israelitas não se aplicam porque os dois ativistas foram sequestrados a mil quilómetros da costa de Gaza e não são cidadãos de Israel.
A Flotilha Global Sumud para Gaza era inicialmente composta por cerca de 50 barcos e, segundo os seus organizadores, visava quebrar o bloqueio israelita ao território palestiniano devastado pela guerra e levar ajuda humanitária, que permanece severamente restringida.
Pequim pede cessação "completa" e imediata das hostilidades
"A China acredita que uma cessação completa das hostilidades deve ser alcançada sem demora, que o retomar das hostilidades é ainda mais inaceitável e que a continuidade das negociações continua a ser essencial", disse Wang Yi, segundo um comunicado divulgado pelo gabinete.
"A China espera que as partes envolvidas respondam o mais rapidamente possível ao apelo urgente da comunidade internacional" para a retoma normal e segura do tráfego marítimo através do estreito de Ormuz, afirmou.
"Sobre a questão nuclear, a China congratula-se com o compromisso do Irão de não desenvolver armas nucleares, ao mesmo tempo que reconhece o direito legítimo do Irão à utilização pacífica da energia nuclear", acrescentou.
A China é diretamente afetada pelo bloqueio do Estreito de Ormuz. Mais de metade das importações chinesas de petróleo bruto por via marítima têm origem no Médio Oriente e transitam sobretudo pelo estreito, segundo Kpler.
Pequim tem-se empenhado, de forma discreta, mas ativa, em esforços para resolver a crise. A sua diplomacia é reconhecida por ter desempenhado um papel significativo no frágil cessar-fogo acordado entre Washington e Teerão.
Empresa francesa confirmou ataque a cargueiro no estreito de Ormuz
Na sequência do ataque, membros da tripulação ficaram feridos tendo sido retirados para receberam tratamento.
Em comunicado enviado à Agência France Presse, a empresa indicou ainda que o navio ficou danificado, mas os estragos não foram especificados.
A agência britânica de segurança marítima UKTMO tinha divulgado informações sobre o navio de carga atingido por um projétil na terça-feira.
A autoria do disparo que atingiu o cargueiro não foi apurada.
Israel pede evacuação de 12 aldeias no sul do Líbano
"Para vossa segurança, devem evacuar as vossas casas imediatamente e deslocar-se pelo menos 1.000 metros para áreas abertas", escreveu Avichai Adraee, porta-voz do exército israelita em árabe, na sua conta na rede social X.
Irão cria novo organismo para gerir tráfego no estreito de Ormuz
A nova entidade, designada por Autoridade do Golfo do Estreito Pérsico (PGSA, na sigla em inglês), vai coordenar o tráfego de navios que pretendam atravessar Ormuz, informou a televisão estatal iraniana Press TV.
"Os navios devem adaptar as suas operações a esta entidade e obter uma autorização de trânsito antes de cruzar o Estreito de Ormuz", indicou o canal estatal.
A Press TV não forneceu detalhes sobre o funcionamento do organismo, além de disponibilizar um endereço de correio eletrónico para contacto.
O anúncio da criação da PGSA surge um dia depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a suspensão do "Projeto Liberdade", que previa a escolta de navios pela armada dos Estados Unidos, à saída do Golfo Pérsico, para avaliar a possibilidade de um acordo definitivo com o Irão.
MNE chinês diz em Pequim ao homólogo iraniano que guerra é "ilegítima"
Na primeira visita do ministro iraniano à China desde o início do conflito, em fevereiro passado, o diplomata chinês afirmou que a declaração de um cessar-fogo é "necessária e inevitável", indicou a agência iraniana Tasnim.
Wang garantiu ainda que a região se encontra num "ponto de inflexão decisivo", durante o encontro, realizado uma semana antes da visita do Presidente norte‑americano, Donald Trump, à China.
Pequim tem condenado repetidamente os ataques contra o Irão e pedido um cessar‑fogo no Médio Oriente, assim como a livre navegação pelo Estreito de Ormuz, por onde transitam cerca de 45% das importações chinesas de petróleo e gás.
O Governo chinês avisou recentemente, através do seu embaixador junto das Nações Unidas, Fu Cong, que a situação em torno do Estreito de Ormuz marcaria a agenda da visita de Trump caso a via permanecesse bloqueada por Washington e Teerão.
"Estamos dispostos a continuar os nossos esforços para reduzir as tensões", explicou agora o chefe da diplomacia chinesa, sublinhando a importância de "reuniões diretas entre ambas as partes".
Aragchi valorizou a "postura firme" da China, "especialmente na condenação aos Estados Unidos e Israel", segundo a agência Tasnim.
O diplomata iraniano afirmou ainda que Pequim é "uma amiga sincera" de Teerão e declarou que, "nas atuais circunstâncias, a cooperação entre os dois países será mais sólida do que nunca".
Trump suspende operação de escolta de navios no estreito de Ormuz
"O Projeto Liberdade (a operação norte-americana para permitir a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", escreveu na sua rede social, Truth Social. Oriana Barcelos - RTP Antena 1
O republicano indicou que tomou a decisão com base no "pedido do Paquistão e de outros países", no "enorme sucesso militar" obtido pelos EUA na guerra com o Irão e no "grande progresso alcançado rumo a um acordo completo e definitivo com os representantes do Irão".
Trump acrescentou ainda que o bloqueio norte-americano do estreito permanecerá em vigor.
c/ Lusa
Secretário da Defesa dos EUA garante que fase ofensiva "Fúria Épica" no Irão está concluída
Reforçando o argumento de Donald Trump de que não precisa da aprovação do Congresso dos Estados Unidos para continuar a guerra contra o Irão, Rubio afirma que a "Operação Fúria Épica" foi concluída.
Segundo o secretário de Estado, "o presidente dos EUA quer chegar a um acordo com o Irão sobre como o Estreito de Ormuz pode ser totalmente reaberto".
Projétil de origem desconhecida atinge navio mercante no estreito de Ormuz
A informação foi avançada pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), através de um breve comunicado, noticiou a agência Europa Press.
O incidente ocorreu pelas 19:30 de terça-feira (hora de Lisboa), divulgou ainda a agência, acrescentando apenas que “as autoridades investigam o incidente”.
Num comunicado divulgado pouco depois, o UKMTO referiu que “as unidades navais dos EUA que transitavam pelo estreito de Ormuz repeliram várias ameaças”, o que, segundo a agência, “ressalta um ambiente de alto risco para a navegação mercante na área”.
A UKMTO sublinhou que o tráfego no estreito de Ormuz continua "muito reduzido" e alertou ainda que as potenciais minas dentro e à volta do estreito "continuam a representar uma ameaça".