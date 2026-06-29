EUA e Irão vão realizar "reuniões de alto nível" esta terça-feira em Doha

Momentos antes, o presidente Donald Trump escreveu na rede Truth Social que “o Irão pediu uma reunião” e que esta “vai realizar-se amanhã em Doha”.











O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão assegurou, no entanto, que não há reuniões previstas entre Irão e Estados Unidos esta semana no Catar.



Washington e Teerão assinaram, a 17 de junho, um memorando de entendimento de 14 pontos com o objetivo de pôr fim a quatro meses de conflito e que incluía um cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz.



No entanto, os ataques recíprocos na região ameaçaram comprometer o acordo, com EUA e Irão a trocarem acusações sobre a violação do cessar-fogo provisório.



“Houve ataques a navios comerciais aos quais os Estados Unidos da América, sob orientação do presidente, responderam, e isso continuará a acontecer, mas esperamos não ter de assistir a isso. O presidente quer, obviamente, que o processo de paz avance”, disse a porta-voz da Casa Branca à Fox.



“No que nos diz respeito, estamos a cumprir a nossa parte do cessar-fogo. A violência será respondida com violência”, acrescentou.





Os enviados do presidente dos Estados Unidos para as negociações com o Irão, Steve Witkoff e Jared Kushner, vão participar numa reunião inesperada com Teerão em Doha já esta terça-feira."O enviado especial Witkoff e Jared Kushner vão viajar para Doha para reuniões de alto nível esta semana, à medida que continuamos a discutir o memorando de entendimento.", avançou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa entrevista à Fox News esta segunda-feira.