EUA e Rússia discutem em Riade a paz na Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, vão representar os Estados Unidos no encontro na capital da Arábia Saudita.



Do lado de Moscovo, as presenças confirmadas são do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e de Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do Presidente russo, Vladimir Putin.



Um dia depois destas negociações russo-americanas, Riade também recebe o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, uma visita oficial que “estava planeada há muito tempo", segundo garantiu um porta-voz oficial ucraniano.



Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo tiveram uma longa conversa telefónica em que, entre outros assuntos, discutiram a guerra na Ucrânia e comprometeram-se a iniciar “de imediato” negociações.



O telefonema levantou preocupações na Europa, com vários líderes a alertarem que nenhuma decisão sobre a Ucrânia pode ser tomada sem Kiev e sem os parceiros europeus.



Quem está em contactos em Bruxelas é o enviado especial do presidente norte-americano para a Ucrânia e para a Rússia, Keith Kellogg, que é hoje recebido pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.



Numa reação a estas movimentações, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu promover na passada segunda-feira uma reunião em Paris com vários líderes europeus para discutir a Ucrânia e a segurança na Europa.