EUA encerram por 10 dias espaço aéreo de El Paso junto ao México sem explicações

A Administração Federal de Aviação (FAA) norte-americana encerrou na terça-feira o espaço aéreo do Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas, por 10 dias, alegando razões de segurança especiais, sem especificar.

Lusa

A medida significa a suspensão de todos os voos com origem e para o aeroporto de El Paso, uma cidade que faz fronteira com o México.

Num aviso divulgado na página oficial na Internet, a FAA refere apenas que as restrições temporárias de voo se devem a "razões de segurança especiais", sem fornecer detalhes adicionais.

O encerramento não abrange o espaço aéreo mexicano, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

A entidade que gere o aeroporto informou nas redes sociais que todos os voos, incluindo comerciais, de carga e de aviação geral, estão suspensos desde o final de terça-feira até ao final de 20 de fevereiro.

A administração aeroportuária sugeriu que os passageiros contactassem as respetivas companhias aéreas para obterem informações atualizadas.

A suspensão deverá causar perturbações significativas, dada a duração da medida e a dimensão da área metropolitana.

El Paso, uma cidade fronteiriça com uma população de quase 700 mil habitantes, número que aumenta considerando a região metropolitana circundante, é um centro nevrálgico do comércio transfronteiriço, juntamente com a vizinha Ciudad Juárez, no México.

O aeroporto descreve-se como a principal porta de entrada para o oeste do Texas, o sul do Novo México e o norte do México.

É usado regularmente por companhias aéreas como a Southwest, United, American e Delta, entre outras, segundo a AP.

