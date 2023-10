EUA enviam à Ucrânia milhares de armas e munições apreendidas ao Irão

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), responsável pelas relações militares com outras nações,para a Ucrânia.“O Governo obteve estas munições em 20 de julho de 2023 através de ações de apreensão do Departamento de Justiça contra o Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irão”, indicou a entidade em comunicado.Em julho, o Departamento de Justiça dos EUA tinha anunciado que pretendia confiscarapreendidos ao Irão pela Marinha dos EUA.Essas munições “foram originalmente apreendidas pelas forças navais Comando Central dos Estados Unidos quando se encontravam a bordo do navio MARWAN 1 a 9 de dezembro de 2022”, a partir de onde iam ser transferidas para o movimento Houthi no Iémen, “numa clara violação da Resolução 2216 do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.O episódio não foi inédito.A meio de janeiro, os Estados Unidos apoiaram França na apreensão de 3.000 armas e 23 mísseis que tinham o Iémen como destino.

Há vários meses que a Administração Biden procurava uma forma de enviar legalmente para a Ucrânia as armas apreendidas, até agora armazenadas nas instalações do CENTCOM no Médio Oriente.

“No final de contas, a Ucrânia precisa de fornecimentos de armas para apoiar o seu esforço de guerra. E apesar de [o envio de armas iranianas] não ser uma solução para todas as necessidades militares da Ucrânia, pode fornecer um apoio crítico”, explicou à CNN Internacional Jonathan Lord, diretor do programa de segurança para o Médio Oriente no Centro para uma Nova Segurança Americana.O especialista lembrou que, desde o início da guerra, drones iranianos têm sido usados pelos militares russos para “atacar e assassinar civis ucranianos”, pelo que

Sistemas de defesa aérea entre EUA e Ucrânia com resultados em breve

Entretanto, a Ucrânia disse esta quarta-feira esperar até ao final deste ano os primeiros “resultados” da produção conjunta de sistemas de defesa aérea com os Estados Unidos.Oleksandr Kamyshin, ministro das Indústrias Estratégicas, disse numa entrevista a um órgão de comunicação ucraniano que"Durante a nossa visita aos Estados Unidos, recebemos não apenas mais uma garantia de apoio financeiro e militar contínuo, mas também uma vontade de trabalhar na produção conjunta de sistemas de defesa aérea", avançou Kamyshin.O responsável indicou que, sem especificar se o primeiro sistema construído em conjunto estará pronto até lá.

c/ agências