EUA esperam receber resposta do Irão à sua proposta ainda hoje

Washington aguarda uma resposta de Teerão à nova proposta de acordo de paz
Donald Trump garante que o cessar-fogo no Irão continua em vigor, apesar dos recentes ataques dos dois lados no Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos dizem ter atingido instalações militares iranianas, numa resposta aos ataques a navios norte-americanos.
Quatro mortos em ataque israelita no sul do Líbano
Israel realizou ataques aéreos em vários locais do sul do Líbano esta sexta-feira, após ordens de evacuação para sete aldeias, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA) e correspondentes da AFP. Um socorrista foi morto num ataque aéreo anterior.
EUA esperam receber resposta do Irão à proposta de acordo de paz ainda hoje
Iberia ativa plano para mitigar impacto do preço do combustível nos bilhetes
A Iberia lançou um plano de resposta ao aumento do preço do combustível, com medidas que garantem o abastecimento, para atenuar o impacto no preço dos bilhetes, e assegurar que não existem cancelamentos de voos neste verão.
No entanto, o contexto mudou, afirmou o presidente, porque a forte subida do preço do combustível está a ter um impacto significativo em toda a indústria e obriga a agir com antecipação e a continuar a reforçar a solidez financeira e a excelência operacional.
O plano de resposta ao aumento do combustível para aviação passa pela contenção máxima dos custos internos e pela priorização de investimentos para tentar atenuar o aumento dos custos e "amortecer ao máximo" o impacto nos preços dos bilhetes.
Marco Sansavini acrescentou que, graças a estas medidas, não se prevê o cancelamento de voos este verão em consequência da crise no mercado dos combustíveis provocada pelo encerramento do estreito de Ormuz.
"Os clientes poderão ter a tranquilidade de reservar os voos com a Iberia e a confiança de que não correrão o risco de lhes serem aplicadas taxas adicionais após terem comprado os bilhetes", garantiu Sansavini.
Para o responsável, a segunda prioridade é continuar a investir em tudo o que contribua para a melhoria do serviço, como a incorporação de novos aviões, a renovação das cabines e a implementação de tecnologia.
(Lusa)
UE esclarece que cobrança de uma taxa de combustível após compra de bilhete de avião é proibida
"Falta de combustível sim, preços elevados não", sintetizou, na conferência de imprensa diária, a porta-voz da Comissão para a Energia, Anna-Kaisa Itkonen, reiterando que não há ainda "nenhuma evidência de que vá haver uma escassez de combustível para aviões".
Governo ultima taxa sobre lucros extraordinários mas diz que será "bem dirigida"
O Governo está a ultimar os detalhes da nova taxa sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, dada a atual crise, prometendo que será "bem desenhada e bem dirigida" para evitar "afugentar investimento" como em 2022.
"Ela [a taxa], se for bem desenhada, é importante e, portanto, o que nós estamos a fazer é aprender com as lições de 2022 e desenhá-la, e quando eu digo bem desenhada, tem de ser muito bem dirigida, não pode ser geral, tem de ser dirigida", disse a ministra da Energia, Maria da Graça Carvalho.
Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas após uma intervenção na sessão do Conselho da Diáspora, a governante salientou que "não pode ser algo generalizado que vá pôr em causa os investimentos neste processo da transição energética, da eletrificação".
"O senhor ministro das Finanças está a olhar para este assunto, nós também estamos a olhar para este assunto, e temos que aprender com as lições de 2022. Houve algumas questões que tiveram consequências negativas na forma como foi feito na crise de 2022, e, portanto, aprender com isso", com o facto de "não terem [o Governo socialista de então] conseguido arrecadar o que esperaram e afugentaram investimentos, muito, e isso está provado com dados", elencou Maria da Graça Carvalho.
E reforçou: "Temos de evitar isso".
Admitindo que preferia que este fosse um imposto europeu em vez de uma taxa nacional para evitar discrepâncias no mercado interno da União Europeia, a ministra apontou que está a ser analisado como aplicar em Portugal, dado estarem em causa empresas internacionais, como a Galp.
"É por isso que eu não quero entrar aqui em detalhes, ela não é fácil desenhar, tem que ser muito bem desenhada, muito bem pensada, mas está em boas mãos", concluiu.
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse esta semana em Bruxelas que Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, à semelhança do que aconteceu em 2022 na anterior crise dos preços dos combustíveis.
No final de abril, a Comissão Europeia admitiu que os países da UE avancem com impostos nacionais sobre os lucros extraordinários das energéticas, mas disse ser difícil adotar esta medida ao nível europeu dada a necessária unanimidade.
A posição surgiu após um pedido do ministro das Finanças português, Joaquim Miranda Sarmento, e dos seus homólogos da Alemanha, Espanha, Itália e Áustria para criação ao nível da UE de um imposto sobre os lucros extraordinários das energéticas, semelhante às medidas para conter a crise energética de 2022.
Bruxelas divulgou, no final de abril, um conjunto de medidas para fazer face aos elevados preços da energia, incluindo apoio direcionado a consumidores e empresas, possíveis reduções fiscais e ajustes de tarifas e utilização de instrumentos de mercado e reservas estratégicas.
A UE importa a maior parte do petróleo e gás que consome, o que a torna altamente exposta a choques externos como a atual crise energética.
Apesar de Bruxelas garantir não haver problemas no abastecimento de petróleo e de gás à UE, já se assiste à volatilidade dos preços, aumento dos custos para famílias e empresas, pressão inflacionista e perturbações na indústria e nos transportes, havendo maior sentido de urgência em diversificar fornecedores e acelerar a transição para fontes de energia mais seguras e renováveis.
BCE diz que economia europeia ainda não reflete impacto da guerra no Médio Oriente
O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, alertou hoje que, ao contrário da inflação, a economia europeia ainda não reflete o impacto da guerra no Irão nem o bloqueio do estreito de Ormuz.
O aumento dos preços da energia levou a uma queda da atividade e a um aumento da inflação, mas a intensidade do impacto na economia dependerá da duração do conflito e do bloqueio do estreito, explicou Luis de Guindos.
De qualquer forma, o vice-presidente do BCE descartou a possibilidade de se chegar a falar de estagflação na Europa, por muito que a economia se deteriore ou a inflação aumente.
"Não seria assim tão dramático, a estagflação é um período mais prolongado", salientou.
O BCE atualizará em junho as previsões económicas e, embora os mercados estejam a descontar um nível de incerteza "extremamente importante", o responsável do banco central pediu para se aguardar a evolução da situação nos próximos dias e assinalou que, por enquanto, a curva de futuros do petróleo prevê que o barril volte a situar-se nos 70 dólares.
Numa das suas últimas intervenções públicas antes do fim do mandato no BCE, Luis de Guindos destacou também o comportamento "muito positivo" dos mercados, tanto de ações como de obrigações, e do crédito, pois, apesar das condições de financiamento terem-se tornado mais restritivas, não se verifica qualquer situação de tensão de liquidez.
Contudo, o BCE continua a considerar um risco para a região o défice orçamental de alguns países, a margem reduzida dos governos para aumentar, por exemplo, a despesa com a defesa, e insistiu que a política orçamental está nas mãos dos governos.
Perante esta situação de margem orçamental reduzida, só é possível aumentar a despesa com a defesa se se aumentarem os impostos ou com a emissão de dívida, pelo que criticou que estejam a ser postas em prática medidas de apoio para fazer face ao impacto da guerra no Irão, caso estas não sejam temporárias ou não se centrem naqueles que delas necessitam.
O ex-ministro da Economia recordou também que o consumo das famílias "não está a impulsionar a economia" e que as taxas de poupança continuam acima dos níveis pré-pandemia.
"Os consumidores podem estar a antecipar aumentos de impostos ou cortes no Estado-providência", considerou.
Luis de Guindos refletiu ainda sobre a fragmentação do mundo nos últimos anos e lamentou que, se a Europa continuar com abordagens nacionais, será difícil avançar.
(Lusa)
Governo rejeita recomendar teletrabalho ou menos viagens de avião para diminuir procura
O Governo escusou-se hoje a recomendar teletrabalho ou a redução das viagens de avião para diminuir a procura, dada a atual crise petróleo, assegurando combustível da aviação até final de agosto e planos B e C para depois.
Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas após uma intervenção na sessão do Conselho da Diáspora, a governante salientou que também não existe recomendação para reduzir as viagens de avião -- sendo estas duas recomendações da Agência Internacional de Energia --, vincando que "as pessoas têm o direito às suas férias e às viagens", quando se aproxima o verão.
"Temos uma grande diáspora que tem direito a viver a família e gosta de regressar a Portugal [...] e o turismo é 15% do nosso PIB, mas também individualmente, as pessoas gostam de viajar, faz parte de aumentar a sua cultura, e eu não queria estar aqui a fazer uma recomendação a evitar, para já", elencou.
De acordo com a Maria da Graça Carvalho, no caso da Galp e da Repsol, o combustível da aviação (jetfuel) "está assegurado até ao fim de agosto e [...] se a guerra se intensificar, [...] têm planos para a importação dos 20%".
"Têm planos B e C [...] e pode continuar a não haver problema, mas é mais problemático porque o efeito destas crises são cumulativas. Vamos ter esperança que acabe antes de agosto", disse, aludindo à guerra do Irão causada pelos ataques norte-americanos e israelitas e consequente resposta iraniana.
"Portanto, vamos tentar que não seja preciso fazer reduções. Nós temos um plano de eficiência energética em muitas coisas", apontou ainda.
No final de abril, a Comissão Europeia divulgou um conjunto de medidas para fazer face aos elevados preços da energia, incluindo apoio direcionado a consumidores e empresas, possíveis reduções fiscais e ajustes de tarifas e utilização de instrumentos de mercado e reservas estratégicas.
Na altura, Bruxelas recuou e não apresentou recomendações para reduzir o consumo energético, como recurso ao teletrabalho ou alternativas ao avião e carro, mas garantiu que "continua claramente" a incentivar a UE a fazer tal redução.
Num rascunho anterior consultado pela Lusa, Bruxelas sugeria que os países da UE promovessem pelo menos um dia obrigatório de teletrabalho por semana, adotassem alternativas ao automóvel (como bicicletas partilhadas, partilha de veículos, mais veículos elétricos e maior utilização do transporte público) e evitassem viagens aéreas sempre que possível, na linha do que é recomendado pela Agência Internacional da Energia (AIE), mas isso não foi depois assumido.
A AIE recomendou, já hoje, que Portugal apoie a compra de veículos elétricos usados, sobretudo por famílias de baixos rendimentos, para reduzir emissões num setor dos transportes ainda muito dependente do petróleo.
Respondendo a tal sugestão, Maria da Graça Carvalho assegurou que o executivo "já o faz desde há algum tempo" para os veículos elétricos novos, devendo em breve lançar um novo concurso.
Quanto à recomendação da AIE de retirar custos não energéticos da fatura da eletricidade, a governante apontou que a luz em Portugal é das mais baixas da União Europeia e não tem registado subidas devido à crise energética dado ser mais afetada por renováveis do que pelo gás.
FAO. Preços dos alimentos sobem pelo terceiro mês consecutivo
Os preços do óleo vegetal atingiram valores particularmente elevados devido às perturbações ligadas à guerra no Irão, revelou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) esta sexta-feira.
Gasóleo poderá baixar nove cêntimos na próxima semana e a gasolina dois cêntimos
O gasóleo pode descer nove cêntimos por litro na próxima semana. A gasolina simples deverá descer dois cêntimos.
O petróleo começou a cair depois de terem surgido sinais dos Estados Unidos de que poderia estar próximo um entendimento com o Irão.
No entanto os confrontos armados mais recentes no Estreito de Ormuz podem provocar uma nova subida ainda hoje.
Bolsas europeias descem pendentes da resposta de Teerão ao memorando de Washington
As principais bolsas europeias abriram hoje a última sessão da semana com quedas moderadas, pendentes da resposta iraniana ao memorando de entendimento dos EUA, com o barril de Brent estabilizado, a subir 0,46%.
As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,76%, 0,87% e 0,96%, bem como as Madrid e Milão que desciam 0,82% e 0,62%, respetivamente.
A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,75% para 9.065,68 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).
O euro estava em alta ligeira e subia 0,16% para 1,1745 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.
A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam para ganhos de 0,11% e de 0,48%, respetivamente.
Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos terminaram na quinta-feira em baixa, o Dow Jones a baixar 0,63% e o Nasdaq 0,13%.
À espera de que as autoridades iranianas transmitam a sua resposta ao memorando de entendimento com 14 pontos que lhes foi entregue pelos mediadores paquistaneses em nome do Governo dos EUA para poder retomar, assim, as negociações de paz, os investidores adotam uma postura prudente nesta sexta-feira, com o preço do petróleo a subir moderadamente.
Neste contexto, o preço do petróleo Brent, o de referência na Europa, para entrega em julho, avança 0,46% para 100,51 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, sobe 0,05% para 91,11 dólares.
O gás natural para entrega a um mês no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, subia 2,22% para 44,52 euros por megawatt-hora (MWh).
Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio fechou com uma queda de 0,19%, enquanto o mercado de Xangai fechou estável, o de Shenzhen caiu 0,50% e o Hang Seng de Hong Kong descia 0,78% no final da sessão.
Esta tarde será publicado nos EUA o relatório de emprego não agrícola de abril e, em princípio, espera-se que a economia norte-americana tenha continuado a gerar emprego líquido no mês, embora de forma moderada, e que a taxa de desemprego se tenha mantido estável em 4,3%, nível historicamente muito baixo.
Por sua vez, os metais preciosos estão em alta ligeira, com um aumento de 0,28% no caso do ouro, para 4.699,12 dólares a onça, e de 1,25% no caso da prata, para 79,44 dólares.
No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos subia para 3,017%, depois de ter fechado em 3,001% na sessão anterior.
Em relação às criptomoedas, a bitcoin desce 0,55% e cai abaixo da barreira de 80.000 dólares (79.429 dólares).
(Lusa)
China confirma ataque a petroleiro no Estreito de Ormuz
Há cidadãos chineses a bordo da embarcação, mas até ao momento não há registo de vítimas entre os tripulantes, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, durante uma conferência de imprensa.
Um petroleiro de propriedade chinesa foi atacado perto do Estreito de Ormuz na segunda-feira, informou na quinta-feira a agência de notícias chinesa Caixin.
Trump pede ao Irão que assine um acordo "rapidamente"
"Três contratorpedeiros norte-americanos de classe mundial acabaram de transitar, com grande sucesso, pelo Estreito de Ormuz, sob fogo inimigo. Não houve danos nos três contratorpedeiros, mas foram causados grandes danos aos atacantes iranianos", escreveu.
"Pancadinhas de amor". Trump garante que continua cessar-fogo apesar de novo ataque
"São só umas pancadinhas de leve", disse.