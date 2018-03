EUA expulsam 60 diplomatas russos após envenenamentos no Reino Unido

RTP26 Mar, 2018, 14:22 / atualizado em 26 Mar, 2018, 14:59 | Mundo

Ao mesmo tempo, o Governo alemão anunciou também a expulsão de quatro diplomatas e Berlim não é a única capital europeia a anunciar este tipo de medidas esta segunda-feira.



A Polónia e Lituânia também anunciaram a expulsão de quatro diplomatas russos cada um, a Dinamarca dois e a Ucrânia 13. A França expulsa quatro diplomatas até à próxima semana e Itália outros dois.



A decisão em Washington foi tomada “em solidariedade com os nossos aliados mais próximos”, explicou fonte da Casa Branca.



De acordo com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, 14 países decidiram fazê-lo depois das conversações na cimeira europeia.





Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 de março de 2018

"Castigar" a Rússia

Além da expulsão de diplomatas e funcionários dos serviços secretos russos que estão nos EUA “em número inaceitavelmente elevado”, diz a Casa Branca, foi também encerrado o consulado da Rússia em Seattle.Sergei Skripal é um ex-agente do GRU, o serviço de informações russo. Skripal traiu outros agentes de espionagem russos antes de, em 2006, ter sido detido e Moscovo e preso.Em 2010, o ex-espião foi libertado e passou a residir no Reino Unido. A 4 de março, Sergei e a sua filha foram encontrados inconscientes na localidade de Slaisbury, no sul de Inglaterra.Fonte da Casa Branca, citada pela CNN , garante que a intenção é proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e “castigar” a Rússia. E acrescenta: O envenenamento “foi uma tentativa irresponsável por parte do governo para assassinar um cidadão britânico e a sua filha, em solo britânico, com um agente tóxico”.Washington não tem dúvidas de que o Kremlin esteve por trás deste envenenamento e defende, por isso, que a atitude “não pode ficar sem resposta”.A Rússia continua a negar qualquer envolvimento no ataque em Salisbury.