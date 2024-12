EUA felicitam António Costa no Conselho Europeu e nova Comissão Europeia

"Os Estados Unidos felicitam o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a alta representante [da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança], Kaja Kallas, e o novo colégio de comissários, no momento em que assumem funções", afirmou, em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, cargo equivalente ao de ministro dos Negócios Estrangeiros, Antony Blinken.

Os Estados Unidos (EUA) e a Europa, referiu, "são parceiros inabaláveis que partilham valores democráticos e têm fortes ligações interpessoais".

"Aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com os novos dirigentes da Comissão e do Conselho, juntamente com o Parlamento Europeu e a sua presidente, Roberta Metsola, e os Estados-membros da União Europeia", disse o chefe da diplomacia dos EUA.

"Quando os Estados Unidos e a União Europeia trabalham em conjunto, promovemos a segurança global, a prosperidade e os valores democráticos que beneficiam o mundo", salientou Blinken.

A nova equipa no Conselho Europeu e na Comissão Europeia iniciou hoje funções, com António Costa e Kaja Kallas a deslocarem-se a Kiev para garantir o apoio da União Europeia à Ucrânia contra a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.