EUA garantem que paralisaram por completo o comércio marítimo do Irão

O Wall Street Journal afirma que já foram intercetados oito navios de petróleo do Irão desde segunda-feira.





Num comunicado divulgado na rede social X, o almirante Brad Cooper, responsável pelo CENTCOM, afirmou que as forças armadas norte-americanas conseguiram bloquear totalmente os portos iranianos.





Cooper acrescentou que cerca de 90% do comércio do Irão depende da via marítima, pelo que considera ter "paralisado por completo" a atividade económica iraniana, numa medida de pressão anunciada anteriormente pela Administração de Donald Trump.





O bloqueio ocorreu dois dias após negociações em Islamabade, onde as delegações dos dois países não conseguiram chegar a acordo para pôr fim à guerra que se prolonga há sete semanas no Médio Oriente.





A nova medida norte-americana tinha sido antecipada por Trump, queiniciado há oito dias.