EUA garantem que paralisaram por completo o comércio marítimo do Irão

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EUA garantem que paralisaram por completo o comércio marítimo do Irão

Enquanto se espera pelo regresso às negociações, os Estados Unidos garantem que já interromperam o comércio marítimo do Irão. Donald Trump garantiu em entrevistas que a guerra no Irão está perto do fim e que as negociações podem regressar esta semana. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito no Médio Oriente.

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Navio no Estreito de Ormuz Reuters

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Trump diz que a guerra está quase a terminar

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Donald Trump deu várias entrevistas nas últimas horas. Numa delas, que vai para o ar esta quarta-feira na Fox News, o presidente dos Estados Unidos diz que a guerra com o Irão está próxima do fim.
O presidente norte americano tinha dito também ao jornal New York Post que as negociações podiam regressar esta semana ao Paquistão.
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Negociações à vista?
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JD Vance diz que desconfiança entre Irão e EUA não se resolve "de um dia para o outro"

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O vice-presidente dos Estados Unidos reconheceu hoje que "há muita desconfiança" entre o Irão e os EUA. "Não se vai resolver este problema de um dia para o outro", acrescentou.

Frisou, no entanto, que os iranianos pretendem chegar a um acordo com Washington. "Estou muito satisfeito com a situação atual", afirmou JD Vance.

O presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou esta terça-feira que as negociações entre os EUA e o Irão poderão ser retomadas no Paquistão nos próximos dois dias.

No último fim de semana, as negociações falharam e acabaram com a imposição por parte de Washington de um bloqueio aos portos iranianos.

A pressão para alcançar um acordo é crescente, à medida que se aproxima o prazo do cessar-fogo de duas semanas anunciado a 8 de abril.
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EUA garantem que paralisaram por completo o comércio marítimo do Irão

Enquanto se espera pelo regresso às negociações, os Estados Unidos garantem que já interromperam o comércio marítimo do Irão. Foi o que disse esta noite o chefe do comando central norte-americano nas redes sociais. Está portanto em marcha o bloqueio de navios que Donald Trump tinha anunciado.

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O Wall Street Journal afirma que já foram intercetados oito navios de petróleo do Irão desde segunda-feira.

Num comunicado divulgado na rede social X, o almirante Brad Cooper, responsável pelo CENTCOM, afirmou que as forças armadas norte-americanas conseguiram bloquear totalmente os portos iranianos.

Cooper acrescentou que cerca de 90% do comércio do Irão depende da via marítima, pelo que considera ter "paralisado por completo" a atividade económica iraniana, numa medida de pressão anunciada anteriormente pela Administração de Donald Trump.

O bloqueio ocorreu dois dias após negociações em Islamabade, onde as delegações dos dois países não conseguiram chegar a acordo para pôr fim à guerra que se prolonga há sete semanas no Médio Oriente.

A nova medida norte-americana tinha sido antecipada por Trump, que criticou Teerão por alegadamente não ter reaberto o estreito de Ormuz nos termos acordados durante o cessar-fogo de duas semanas iniciado há oito dias.
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