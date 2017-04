EUA investigam eventual papel da Rússia em ataque químico na Síria

RTP 11 Abr, 2017, 18:55 / atualizado em 11 Abr, 2017, 21:42 | Mundo

A Administração de Donald Trump acusou o Governo de Moscovo de ter encoberto o ataque com armas químicas em Idlib, a 4 de abril, que matou 70 pessoas, entre as quais 20 crianças, e que levou os Estados Unidos a bombardearem uma base área síria.



Fontes anónimas da Casa Branca, citadas pelas agências internacionais, afirmaram que Washington está a agir com base em dados dos serviços secretos, incluindo um relatório que acusa os executivos russo e sírio de tentarem “confundir” a comunidade internacional com desinformação.



“Como é possível as forças russas que estavam na mesma base onde as forças sírias planearam o ataque não terem dado conta da situação?”, questiona uma das fontes.



O objetivo russo teria assim sido o de encobrir a culpa do regime de Bashar al-Assad. No entanto, as mesmas fontes confirmam não ter informações suficientes para afirmar que o Governo de Putin sabia previamente dos planos do regime sírio para usar armas químicas no ataque.



Outro alto responsável da Casa Branca acusou Moscovo de “semear a confusão no Mundo sobre o papel do regime de sírio no ataque químico”.



Moscovo tem defendido o regime de Bashar al-Assad e tem sido um forte aliado da Síria, contra as acusações dos Estados Unidos de utilização de gás sarin em Idlib.