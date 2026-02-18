EUA-Irão. JD Vance garante que Trump defende a via diplomática

Isto depois de ter terminado sem resultados concretos mais uma ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano. Embora Teerão e Washington tenham concordado com um "conjunto de princípios orientadores", não há sinais de que um acordo esteja iminente.





O líder supremo do Irão, por sua vez, endureceu o tom perante a crescente ameaça americana.

Teerão e Washington retomaram as discussões pela primeira vez desde o bombardeamento americano contra instalações nucleares iranianas durante a guerra de 12 dias que começou em junho, com um ataque israelita ao Irão.No final do encontro, que decorreu na Suíça e durou aproximadamente três horas e meia, o chefe da diplomacia iraniana disse que foi possível alcançar "princípios orientadores" para um acordo sem, no entanto, terem fixado uma data para uma nova ronda negocial.A mesma fonte classificou as negociações de Genebra como "construtivas" o que, em linguagem diplomática, significa um impasse negocial."Conseguimos chegar a um acordo alargado sobre um conjunto de princípios orientadores, com base nos quais avançaremos e começaremos a trabalhar no texto de um potencial acordo", disse Abbas Araghchi à televisão estatal."Isto não significa que possamos chegar rapidamente a um acordo", alertou o ministro, reconhecendo que "será necessário tempo para ultrapassar" a divergência entre as posições de ambos os lados.“Ainda há muito a fazer”, disse, acrescentando que ambas as partes continuariam a trabalhar nos textos preliminares e que será depois definida uma data para uma terceira ronda de negociações.

À entrada para esta reunião, o secretário de Estado norte-americano continuava a apontar divergências políticas e religiosas entre as duas partes, enquanto o Irão afirmava querer um acordo "justo", sem ceder a ameaças.

Ameaças de Khamenei

A segunda ronda de negociações ocorreu após repetidas ameaças militares dos EUA contra o Irão devido à repressão violenta aos protestos antigovernamentais e à disputa em curso sobre o programa nuclear.No preciso momento em que as duas delegações se encontravam em Genebra, o ayatollah Ali Khamenei prometeu, num discurso, que os Estados Unidos nunca conseguiriam destruir a República Islâmica.De forma a pressionar Teerão a fazer concessões na disputa nuclear que se arrasta há décadas, os EUA enviaram uma força de combate para o Médio Oriente e o presidente Donald Trump sugeriu que uma "mudança de regime" em Teerão pode ser a melhor solução."Poderíamos ter chegado a um acordo em vez de enviar os B-2 para destruir o potencial nuclear deles. E tivemos que enviar os B-2", disse o presidente norte-americano aos jornalistas na segunda-feira. Os EUA destacaram o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln para o Golfo, encontrando-se atualmente a cerca de 700 quilómetros da costa iraniana. Para além disso, os EUA enviaram também o USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra do mundo, para o Médio Oriente, que, segundo a BBC, poderá chegar à região nas próximas três semanas.Perante estas ameaças, o líder supremo do Irão endureceu o tom. “Um navio de guerra é certamente uma arma perigosa, mas a arma capaz de o afundar é ainda mais perigosa”, afirmou Khamenei esta terça-feira."Ele [Trump] diz que o exército dos EUA é o mais forte do mundo. O 'exército mais forte do mundo' pode, às vezes, sofrer um golpe tão duro que não é capaz de recuperar", declarou.Khamenei acusou os EUA de estarem a tentar predeterminar o resultado das negociações e disse que isso seria "uma coisa errada e insensata de se fazer".Enquanto isso, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) está a realizar manobras militares no Estreito de Ormuz, um ponto estratégico crucial para o comércio global de petróleo.Como medida de "segurança" durante estes exercícios, o estreito — que Teerão ameaçou repetidamente bloquear em caso de ataque — será parcialmente encerrado durante "algumas horas", informou a televisão estatal iraniana esta terça-feira.c/ agências