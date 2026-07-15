EUA lançam nova vaga de ataques contra o Irão

(em atualização)





Numa mensagem divulgada nas redes sociais, os militares norte-americanos afirmam que os ataques visam reduzir a ameaça aos navios que atravessam uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio mundial.





"Os ataques visam degradar ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm usado para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz", disse o Comando Central dos EUA numa publicação no Facebook.



Para já, não são conhecidos detalhes sobre os alvos atingidos.

