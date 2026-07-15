Mundo
Guerra no Médio Oriente
EUA lançam nova vaga de ataques contra o Irão
Os Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão. O anúncio foi feito pelo Comando Central norte-americano, que garante que as operações têm como objetivo enfraquecer as capacidades militares iranianas utilizadas em ações contra a navegação comercial no Estreito de Ormuz.
(em atualização)
Numa mensagem divulgada nas redes sociais, os militares norte-americanos afirmam que os ataques visam reduzir a ameaça aos navios que atravessam uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio mundial.
"Os ataques visam degradar ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm usado para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz", disse o Comando Central dos EUA numa publicação no Facebook.
Para já, não são conhecidos detalhes sobre os alvos atingidos.
Para já, não são conhecidos detalhes sobre os alvos atingidos.