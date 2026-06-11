EUA lançam novos ataques contra o Irão. Guarda Revolucionária bombardeia navios em Ormuz

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EUA lançam novos ataques contra o Irão. Guarda Revolucionária bombardeia navios em Ormuz

O presidente norte-americano deixou um aviso ao governo iraniano de que haveria novos bombardeamentos pela segunda noite consecutiva. O ataque iniciou-se pelas 22h30 em Portugal. A agência de notícias iraniana Merzh diz que ocorreram intensos confrontos e troca de tiros no Estreito de Ormuz entre as forças norte-americanas e as unidades navais da Guarda Revolucionária Islâmica

Graça Andrade ramos - RTP /

Caça bombardeiro dos EUA Foto: Henry Nichols - AFP

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Marinha da Guarda Revolucionária do Irão. Dois navios atingidos no Estreito de Ormuz

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Dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz foram atingidos, noticiaram os meios de comunicação iranianos na quinta-feira, citando a Marinha da Guarda Revolucionária do Irão.

O anúncio surgiu pouco depois de o Irão ter anunciado o encerramento do estreito estratégico em resposta aos ataques dos EUA em zonas do sul do país.
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RTP /

Irão anuncia encerramento do Estreito de Ormuz

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O principal comando militar conjunto do Irão anunciou na quinta-feira o encerramento do Estreito de Ormuz, incluindo petroleiros e navios comerciais, afirmando que qualquer embarcação que tente passar será alvejada.

“Com efeito imediato, devido à insegurança na região, o Estreito de Ormuz está declarado fechado a todas as embarcações, incluindo petroleiros e navios mercantes”, afirmou a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) numa publicação no seu canal oficial no Telegram. 

“Qualquer embarcação que tente transitar pelo estreito será alvo de ataques”, frisou.
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Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth referiu bombas de impacto direto sobre instalações-chave no Irão

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Horas antes de os EUA lançarem esta nova vaga de ataques contra o Irão, o secretário da Defesa norte-americano confirmou a ameaça anterior do presidente Donald Trump e disse aos jornalistas que os ataques seriam “fortes” e “precisos”.

Em declarações aos jornalistas após ter sido informado pelos comandantes no quartel-general do comando central dos EUA na Florida, Pete Hegseth disse que os ataques de quinta-feira atingiriam alvos que “melhoram o ambiente para as nossas operações e minam as capacidades que o Irão deseja ter”.


“Vão lançar bombas de impacto direto sobre instalações-chave no Irão a partir dos Estados Unidos da América.”
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Ministro da Defesa de Israel. Se Irão voltar a atacar o país "sofrerá um rude golpe"

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Num discurso proferido em Jerusalém na noite de quarta-feira, Israel Katz, ministro da Defesa israelita, afirmou que a campanha contra o Irão está “longe de terminar” e avisou que, caso o Irão volte a atacar Israel, “sofrerá um rude golpe”.

As declarações foram feitas antes de os EUA iniciarem o segundo dia consecutivo de ataques ao Irão.

Israel e Irão trocaram tiros no início desta semana pela primeira vez em dois meses, mas suspenderam os ataques mútuos após um apelo de Donald Trump para que os disparos cessassem imediatamente.
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Fábrica petroquímica bombardeada

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A Agência noticiosa Tasnim reporta que os EUA atacaram fábrica petroquímica no campo de gás de South Pars, em Asalouyeh.

Os meios de comunicação iranianos tinham informado anteriormente que os sistemas de defesa aérea em Asaluyeh tinham sido ativados, acrescentando que nenhum ataque inimigo ocorreu até à data no importante polo energético que alberga refinarias e complexos petroquímicos.

Asaluyeh é uma cidade portuária na província de Bushehr, no sul do Irão, situada na costa norte do Golfo Pérsico.

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Meios de comunicação iranianos noticiam ataques a navios dos EUA

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A agência de notícias Mehr iraniana afirma que os navios americanos próximos do Estreito de Ormuz foram alvejados por mísseis e drones lançados pelas forças armadas do Irão.

Anteriormente, os meios de comunicação iranianos noticiaram "confrontos" no mar entre forças iranianas e americanas.

Os EUA mantêm actualmente um grande contingente de forças navais estacionadas no Golfo de Omã, reforçando o bloqueio ao Estreito de Ormuz. Não houve confirmação por parte dos EUA de quaisquer ataques contra as suas forças.
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Negociações prosseguem. Delegação do Catar permanece em Teerão

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Uma delegação do Qatar que viajou na quarta-feira de manhã para Teerão para se encontrar com negociadores iranianos ainda se encontra no país, disse à CNN internacional uma fonte diplomática familiar com o tema, enquanto os EUA lançavam uma nova ronda de ataques contra o Irão.

A fonte tinha dito anteriormente à CNN que os negociadores estavam no Irão "após consultas com os EUA" para se reunirem com os iranianos "num esforço para ultrapassar as restantes divergências".

A emissora estatal da República Islâmica do Irão (IRIB) informou que a visita incluiria discussões sobre as relações entre os dois países, bem como uma troca de opiniões sobre os últimos acontecimentos no que descreveu como um processo diplomático com o objetivo de pôr fim à "guerra imposta pelos EUA" contra o Irão.
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Ilhas de Qeshm e Hengam, no estreito de Ormuz, atingidas por "projéteis"

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Os meios de comunicação iranianos estão a noticiar que as explosões nas ilhas de Qeshm e Hengam, no estreito de Ormuz, foram causadas por projécteis.

Sirik, na costa sul do Irão, foi também atingida por "projéteis inimigos", segundo informações da Press TV iraniana.

Muitos destes locais foram ontem alvos de ataques dos EUA e, de acordo com as autoridades norte-americanas, tratam-se de estações de radar e centros de comando.
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RTP /

Explosões sentidas no sul do Irão

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Os meios de comunicação iranianos estão a noticiar explosões nos arredores de Minab e Sirik, jurisdições no sul do Irão, perto do Estreito de Ormuz.

Uma grande detonação foi ouvida na cidade portuária iraniana de Bandar Abbas, perto do aeroporto e da Base Aérea, informou a imprensa estatal, após as 00h00 locais desta quinta-feira.

Os meios de comunicação iranianos também informaram que os sistemas de defesa aérea em Asaluyeh foram ativados, mas acrescentaram que nenhum ataque inimigo ocorreu até à data no importante polo energético que alberga refinarias e complexos petroquímicos.

Asaluyeh é uma cidade portuária na província de Bushehr, no sul do Irão, situada na costa norte do Golfo Pérsico.

Durante a tarde de quarta-feira, Donald Trump já tinha avisado que os ataques iam ser retomados e declarou ainda estar pronto para lançar ataques contra centrais elétricas e pontes iranianas.

Teerão recusa assinar qualquer acordo "sob ameaça".

"A infraestrutura crítica é vital", respondeu o presidente iraniano Massoud Pezeshkian na rede X, afirmando que ameaçá-la "não é um sinal de força, mas de desespero perante a vontade de um país".
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Diplomacia musculada. EUA lançam novos ataques contra o Irão

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Os EUA iniciaram ataques contra múltiplos alvos no Irão pelo segundo dia consecutivo, informou esta quarta-feira o Comando Central dos EUA.

O CENTCOM justificou os ataques como uma resposta à “agressão injustificada e contínua do Irão”.

"As forças do Comando Central dos EUA iniciaram hoje ataques adicionais de autodefesa contra múltiplos alvos no Irão, sob ordens do Comandante-Chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão", adianta a publicação.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje continuar a atacar o Irão "com força", insistindo que Teerão deve assinar o acordo que está a ser negociado há semanas pelos dois países.

"Atacámo-los com força ontem e vamos atacá-los com força novamente hoje", assegurou o Presidente norte-americano em declarações aos jornalistas na Casa Branca, alegando que tinha o direito de o fazer após a queda de um helicóptero na segunda-feira, um incidente que os EUA atribuem a Teerão.
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Nenhum acordo sustentável pode ser alcançado sob ameaças, diz embaixador do Irão na ONU

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O embaixador do Irão nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, disse ao Conselho de Segurança na quarta-feira que um acordo sustentável para pôr fim à guerra não pode ser alcançado através de ameaças, intimidação e uso da força e instou os EUA a absterem-se de ameaças como as feitas pelo presidente Donald Trump na quarta-feira.
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Trump garante que vai atacar novamente o Irão "com muita força"

Donald Trump garante que estava muito próximos de assinar um acordo, mas acusa o regime iraniano de prolongar as negociações e de tomar os Estados Unidos por tolos.

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O presidente norte-americano diz que vai atacar o Irão novamente esta noite.

Os norte-americanos e o irão reiniciaram os bombardeamentos a noite passada.

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ONU envia equipa ao Líbano para "recolher provas" de abusos de direitos humanos"

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"Em breve, enviarei uma equipa para recolher informações e provas sobre alegadas violações e abusos do direito internacional dos direitos humanos, bem como violações do direito internacional humanitário e leis conexas, cometidas pelas partes envolvidas no conflito armado no país desde 2 de março", afirmou Volker Türk, Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, esta quarta-feira.

Os ataques conjuntos entre os EUA e Israel contra Teerão, em fevereiro, desencadearam uma guerra regional, exacerbando décadas de hostilidades entre as forças israelitas e o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão. 

Na quarta-feira, cenas de chamas alaranjadas a consumir carros e de paramédicos que transportavam corpos envoltos em mortalhas em macas surgiram após um ataque israelita em Sidon.

O exército israelita afirmou ter "atacado instalações do Hezbollah" em partes do sul do país na quarta-feira. Em publicações no Telegram, o Hezbollah reivindicou a autoria de pelo menos nove ataques contra posições militares israelitas no Líbano.

Os ataques israelitas no Líbano mataram 3.696 pessoas e feriram outras 11.413, informou o Ministério da Saúde Pública libanês na quarta-feira.
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Forças dos EUA reivindicam ataque a petroleiro em Omã

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O Comando Central dos EUA (CENTCOM) declarou na rede X que um dos seus caças disparou contra a casa das máquinas do Settebello, navio de bandeira palauana, "depois de a tripulação se ter recusado a cumprir ordens das forças americanas".

"Dos 24 tripulantes indianos a bordo, 21 foram resgatados até à data e três estão desaparecidos", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano em comunicado.

A Índia convocou o encarregado de negócios norte-americano em Nova Deli e manifestou um "forte protesto" em relação ao ataque, disse à AFP um alto funcionário do Governo indiano.

Este é o oitavo navio neutralizado desde o início do bloqueio americano aos portos iranianos, segundo a contagem dos militares norte-americanos.
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Netanyahu apela libaneses para "se unirem" a Israel contra o Hezbollah

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelou na quarta-feira aos libaneses para se juntarem à luta de Israel contra o Hezbollah, afirmando que o seu país tem sido "mantido refém" pelo grupo pró-Irão, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

Foto: Ronen Zvulun - Reuters

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"Israel não está em guerra convosco. Estamos em guerra com o Hezbollah, que fez o vosso país refém... Ansiamos pela paz convosco, com o Líbano", disse Netanyahu na mensagem em inglês dirigida ao povo libanês.

"Tomem o vosso futuro nas vossas próprias mãos. Unam-se a Israel. Vamos construir segurança e prosperidade para todos os nossos filhos. E uma vez desmantelado o Hezbollah, as possibilidades serão infinitas — o céu é o limite", acrescentou.

c/agências
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RTP /

Conselho de Governadores da AIEA exige informações ao Irão sobre inventário nuclear

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O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) aprovou hoje, em Viena, uma resolução que exige ao Irão que forneça "todas as informações" sobre "o seu inventário de materiais nucleares" e o "projeto das suas instalações".

Segundo o texto apresentado pela França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, analisado pela AFP, Teerão deverá ainda conceder à AIEA "todo o acesso necessário" no terreno, para verificar as suas declarações.

O Conselho de Governadores da AIEA reuniu-se hoje em Viena, Áustria, no âmbito dos seus encontros trimestrais.
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Ataque a petroleiro ao largo de Omã. Nova Deli convoca diplomata dos EUA

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Três pessoas estão desaparecidas e 21 foram resgatadas após um ataque a um petroleiro ao largo da costa de Omã, anunciou o governo indiano.

Duas fontes indianas, com conhecimento direto do assunto, disseram à Reuters esta quarta-feira que o governo indiano chamou um alto diplomata norte-americano em Nova Deli devido ao ataque.

A Índia apresentou um "forte protesto" ao vice-chefe da missão norte-americana no país, Jason Meeks, disseram as fontes.

"Condenamos o ataque contra o navio mercante Settebello ao largo da costa de Omã, ocorrido hoje", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, em comunicado.

"A nossa embaixada em Omã está a acompanhar de perto a situação e a coordenar de forma proativa com as autoridades de Omã a operação de busca e salvamento em curso", acrescentou.
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Graça Andrade Ramos - RTP /

Donald Trump. Estados Unidos vão "atacar com muita força" o Irão

O presidente dos Estados Unidos avisou que o Irão "pagará o preço" por ter demorado demasiado tempo a negociar.

Donald Trump em conferência de imprensa na Sala Oval na Casa Branca, Washington Foto: Evan Vucci - Reuters

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Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, Donald Trump anunciou que "vamos atacar com força novamente hoje".

"Vamos atacá-los, atacá-los com muita força, retomar os bombardeamentos", disse Trump, citando o abate de um helicóptero Apache pelo Irão no Estreito de Ormuz como pretexto para os ataques.

“Com base no helicóptero, acho que temos o direito de o fazer”, disse aos jornalistas.

O presidente norte-americano recusou ainda descartar os ataques às infraestruturas civis, incluindo centrais elétricas e pontes, manifestando frustração pelo facto de o Irão ainda não ter assinado um acordo para pôr fim à guerra. As negociações, segundo ele, ainda estam em curso. “Tenho trabalhado com o Irão há vários meses”, disse o presidente dos EUA. “Deviam assinar o acordo. É um bom acordo.” “Foi só um toque, um toque, um toque”, disse. “Não sei o que estão a fazer.”

Trump acusou Teerão de continuar a "picar" e a "gozar" com os EUA, quando "queremos um acordo que seja significativo e que funcione".

“Estávamos realmente prestes a chegar a um acordo, mas eles continuam a enrolar-nos, estão a ridicularizar-nos”, acrescentou.

Com a troca de ataques das últimas horas, Trump recusou fazer vatícinios. "Veremos o que acontece com o acordo", disse.

"Tudo o que têm de fazer é começar a assinar um documento. Está totalmente negociado", sublinhou.

"Temos um documento totalmente negociado - mas estão a protelar, e dizem, 'ok, vamos dar-lhes mais uns dias'. Estão a protelar porque é um documento importante", acrescentou.

Trump publicou nas redes sociais, esta quarta-feira, que o Irão "demorou muito tempo a negociar um acordo que teria sido ótimo para eles".

O Irão reivindicou a responsabilidade por ataques contra bases norte-americanas no Bahrein e na Jordânia, em resposta a ataques norte-americanos no seu território causados pelo abate de um helicóptero militar dos EUA. A diplomacia “está a ser minada pelo uso da força”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, denunciando as “repetidas violações do cessar-fogo” concluído a 8 de abril pelos Estados Unidos.

No Kuwait, o exército declarou estar a enfrentar "alvos aéreos hostis", sem especificar a sua origem. 

As autoridades do Bahrein afirmaram ter intercetado vários ataques, enquanto o exército jordano afirmou ter destruído cinco mísseis que tinham como alvo a cidade de Azraq, onde se situa uma base militar norte-americana.

Os Estados Unidos anunciaram ainda ter desativado um petroleiro que tentava violar o bloqueio imposto aos portos iranianos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, deplorou "a escalada de ataques e retórica nas últimas 48 horas" e alertou contra uma escalada rumo a uma "guerra total" no Golfo.

Negociadores do Qatar, um dos países mediadores entre Washington e Teerão, visitaram a capital iraniana na quarta-feira, segundo informou a AFP um diplomata familiarizado com as discussões.

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Lusa /

Partido Likud anuncia recandidatura de Netanyahu nas próximas eleições em Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai recandidatar-se nas próximas eleições, confirmou hoje o seu partido, o Likud, após o Presidente norte-americano Donald Trump ter colocado em dúvida a sua candidatura.

Ronen Zvulun - Reuters

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Num breve comunicado publicado nos seus canais, o Likud afirma que "Netanyahu irá concorrer às próximas eleições e, com a ajuda de Deus, irá vencer".

O partido de Netanyahu reagia assim às palavras de Trump, que, numa entrevista à rede ABC, pôs em dúvida a vontade do atual primeiro-ministro israelita em continuar no cargo.

"Não sei, teve uma carreira incrível. Quer continuar? Porque, como sabem, é um primeiro-ministro em tempo de guerra. Vamos ganhar a guerra muito em breve, de uma forma ou de outra, e sabem que é um primeiro-ministro em tempo de guerra", disse Trump à ABC, segundo publicou na sua conta do X o diretor da emissora em Washington, Jonathan Karl.

Ainda não há uma data concreta para a realização das eleições em Israel, mas estas deverão ser convocadas, o mais tardar, em 27 de outubro.

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Lusa /

Israel emite novas ordens de evacuação para três localidades do Sul do Líbano

O Exército israelita emitiu hoje ordens de evacuação para três localidades do Sul do Líbano, devido a novos bombardeamentos contra alegados alvos da milícia xiita Hezbollah, no âmbito dos ataques e da sua invasão terrestre do país vizinho.

Ammar Awad - Reuters

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O porta-voz em árabe do Exército israelita, Avichai Adrai, indicou nas redes sociais que as ordens afetam as localidades de Qasaniyé, Humin al Fauqa e Ansariya, antes de sublinhar que o Exército "se vê obrigado" a agir contra o Hezbollah devido às "suas violações do cessar-fogo".

"Para a vossa segurança, devem deixar as vossas casas", afirmou, ao mesmo tempo que pediu à população que se deslocasse para o norte do rio Zahrani, situado a norte do rio Litani.

"Quem se encontrar perto de elementos do Hezbollah, das suas instalações e dos seus meios de combate, coloca a sua vida em perigo", concluiu.

Além disso, o Exército assegurou que, nas últimas 24 horas, lançou vários ataques contra "infraestruturas do Hezbollah" na cidade de Tiro e noutros pontos do Sul do país, incluindo uma posição alegadamente utilizada pelo grupo para "lançar drones explosivos" a partir desta histórica localidade, onde, na terça-feira, morreram pelo menos onze pessoas.

A organização não-governamental World Vision manifestou a sua preocupação com a recente onda de deslocações no Sul do Líbano devido aos ataques israelitas, dizendo que pelo menos 80.000 famílias foram forçadas a abandonar as suas casas.

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Inês Moreira Santos - RTP /

Irão responde a retaliação dos EUA e atinge bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia

O Irão anunciou ataques contra bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. É a retaliação da retaliação, depois de os Estados Unidos terem respondido ao abate de um helicóptero em Ormuz.

Reuters

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O Irão anunciou ataques contra bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. É a retaliação da retaliação, depois de os Estados Unidos terem respondido ao abate de um helicóptero em Ormuz.

Depois de um helicóptero norte-americano ter sido abatido, os EUA atacaram o Irão. Horas depois, Teerão avisou que não deixaria Washington "sem resposta".
Agora as forças iranianas confirmaram que com mísseis e drones atingiu 21 alvos, entre eles hangares de caças F-35 em território jordano e sistemas de radar no Bahrein.
Os alvos dos ataques aéreos iranianos foram a Quinta Frota dos Estados Unidos, estacionada no Bahrein, e uma base aérea norte-americana na Jordânia, indicaram em comunicados separados a Guarda da Revolução Islâmica e o Exército iranianos, citados pela agência Fars.

Teerão advertiu para uma "resposta mais severa", caso continue o que descreveu como "agressão" norte-americana, acrescenta a agência iraniana próxima da Guarda da Revolução.

Teerão insta países do Golfo a impedirem ataques norte-americanos

O Irão entende que os países do Golfo têm "a responsabilidade legal e moral" de pôr fim aos ataques norte-americanos contra o Irão, justificando as agressões contra vizinhos que albergam bases dos EUA.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão "reafirmou a responsabilidade legal e moral de todos os países da região (...) de impedirem que o exército norte-americano e Israel utilizem o seu território ou as suas instalações para planear, organizar, executar ou apoiar ações hostis contra o Irão".

O Governo de Teerão advertiu que "não hesitará em exercer o seu direito inerente à legítima defesa", visando nomeadamente as bases e instalações logísticas utilizadas para as operações contra o Irão.

O Exército do Kuwait indicou, entretanto, na rede social X que os seus sistemas de defesa aérea "estão a intercetar alvos hostis", sem fornecer detalhes.
Os Estados Unidos tinham lançado antes novos ataques sobre solo iraniano, em retaliação pelo abate de um helicóptero norte-americano Apache no estreito de Ormuz. O presidente dos Estados Unidos tinha anunciado esta terça-feira que haveria represálias pelo ataque iraniano.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou hoje que concluiu uma série de ataques contra alvos iranianos por ordem de Trump, incluindo sistemas de defesa aérea, estações de controlo terrestres e radares de vigilância iranianos localizados perto do estreito de Ormuz.

O CENTCOM assegurou que a operação constituiu uma resposta "proporcional" aos recentes ataques contra forças norte-americanas e embarcações comerciais que transitam pelas águas da região, e afirmou que as suas tropas permanecem preparadas para responder a novas ações que considere agressões por parte do Irão.

Por seu lado, a Guarda da Revolução Islâmica referiu no comunicado que os ataques norte-americanos danificaram uma torre de telecomunicações e dois reservatórios de água na cidade portuária de Sirik, no sudeste do Irão, próxima do estreito.

O helicóptero que desencadeou esta nova escalada de tensões, supostamente atacado pelo Irão, caiu perto da costa de Omã e os dois tripulantes a bordo foram resgatados com vida pelas forças norte-americanas, como anunciou o próprio Trump ao início da madrugada de terça-feira em Nova Iorque, após um jogo da final da NBA.

Antes desta troca de ataques entre EUA e Irão, Israel e a República Islâmica visaram-se mutuamente com o lançamento de mísseis no domingo e na segunda-feira, o que levou Trump a exigir o fim "imediato" das agressões, incluindo pela parte do aliado israelita.

O Presidente norte-americano afirmou na madrugada desta terça-feira que um acordo com o Irão estava em fase de "últimos esforços" e poderia ser assinado em "dois ou três dias", mais um prazo que apresenta após várias semanas de negociações com a República Islâmica.
Irão avisa que ataques prejudicam esforços diplomáticos
O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano considerou, após as retaliações de ambos os lados, que os ataques dos EUA prejudicaram os esforços diplomáticos em curso para pôr fim à guerra.

“Infelizmente, os Estados Unidos prejudicam este processo diplomático com as mensagens contraditórias que enviam, as suas repetidas mudanças de posição e de exigências e, pior ainda, com as suas repetidas violações do cessar-fogo”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï, numa mensagem de vídeo divulgada pelos meios de comunicação iranianos.

“Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo recurso à força e por ações ilegais no terreno”, acrescentou o porta-voz.

C/agências
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Estados Unidos desencadeiam ataques "de autodefesa" contra o Irão

Trump já havia confirmado na tarde de terça-feira, que o helicóptero norte-americano havia sido abatido pelo Irão em Ormuz, para garantir que as suas forças armadas iriam retaliar.

Majid Asgaripour/WANA via Reuters

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O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciaram hoje o início de ataques "de autodefesa" contra o Irão, em resposta ao abate de um helicóptero por forças da República Islâmica.

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", adiantou o CENTCOM em comunicado, um dia depois do abate de um helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.

"Sob ordens do comandante das forças armadas", o presidente Donald Trump, os ataques começaram às 17:00 do leste dos Estados Unidos (22:00 de Lisboa).

Trump já havia confirmado esta tarde que o helicóptero norte-americano havia sido abatido pelo Irão em Ormuz para garantir que as suas forças armadas iriam retaliar.

"Dois pilotos estiveram envolvidos, ambos ilesos. Ainda assim, os Estados Unidos devem, obviamente, responder a este ataque", escreveu o presidente na sua plataforma Truth Social.

A ameaça surgia um dia após o incidente com o helicóptero na região estratégica do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

c/ Lusa

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