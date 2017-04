EUA lançaram a maior bomba não nuclear no Afeganistão

RTP 13 Abr, 2017, 18:03 / atualizado em 13 Abr, 2017, 20:14 | Mundo

A bomba GBU-43, conhecida como a “mãe de todas das bombas”, foi lançada na província de Nangarhar, leste do país, próximo da fronteira com o Paquistão, onde foram sinalizadas grutas ocupadas pelo Daesh, confirmou já o Pentágono.



Para já não há confirmação de vítimas. Na semana passada, um soldado norte-americano foi morto numa operação contra os jihadistas em Nangarhar.

A bomba foi lançada por uma aeronave MC-130, operada pelo Comando de Operações Especiais da Força Aérea, revelaram fontes militares à CNN.



A bomba GBU-43 foi testada pela primeira vez a duas semanas do início da guerra no Iraque, em Março de 2003, sendo depois desenvolvida durante esse conflito. Tem uma potência equivalente a 11 toneladas de TNT, pesa pouco menos de 10 toneladas e mede mais de nove metros de comprimento e um de diâmetro. Foi agora usada pela primeira vez em situação real pelo exército norte-americano.

De acordo com a Força Aérea americana, no teste de 2003, a GBU-43, também denominada MOAB (Massive Ordnance Air Blast) deixou um rasto de fumo e poeira visível a mais de 32 km.

"As forças dos Estados Unidos no Afeganistão realizaram um ataque num complexo de túneis do ISIS no distrito de Achin, província de Nangarhar, como parte dos esforços em curso para derrotar o ISIS no país ainda durante este ano", revela um comunicado do comando central norte-americano.O líder das forças americanas e da coligação que combate no Afeganistão, general John Nicholson, revelou à Reuters que o bombardeamento teve como alvoe abrigos de combatentes do Daesh: "Esta é a munição certa para eliminar estes obstáculos e manter a nossa ofensiva contra o Daesh".A Administração Trump já admitiu que pondera enviar mais tropas para o Afeganistão.Este ataque no Afeganistão ocorre menos de uma semana depois de os EUA terem levado a cabo o ataque na Síria como retaliação contra o regime de Bashar Al-Assad, que alegadamente terá usado gás sarin contra a população civil no seu próprio país.