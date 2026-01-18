EUA matam líder da Al-Qaeda na Síria ligado a morte de norte-americanos em 2025

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou no sábado que levou a cabo o ataque no noroeste da Síria na sexta-feira, como parte de uma série de ataques contra o Estado Islâmico, iniciados após as mortes de cidadãos norte-americanos.



"Bilal Hasan al-Jasim era um líder terrorista experiente que planeava ataques e estava diretamente ligado ao atirador do EI que matou e feriu militares norte-americanos e sírios no mês passado em Palmira, na Síria", explicou o comando num comunicado.



O almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, afirmou que a morte demonstra "a determinação" dos EUA em "perseguir terroristas que atacam" forças norte-americanas.



"Não há lugar seguro para aqueles que realizam, planeiam ou inspiram ataques contra cidadãos norte-americanos e os nossos combatentes. Nós vamos encontrá-los", acrescentou.



Sob a Operação Hawkeye Strike, as forças norte-americanas e aliados atingiram mais de 100 alvos de infraestruturas e armamento do Estado Islâmico com mais de 200 munições de precisão.



De acordo com o comunicado, as forças norte-americanas capturaram "mais de 300 operativos do EI e mataram mais de 20 pessoas em toda a Síria no último ano, eliminando terroristas que representavam uma ameaça direta para os Estados Unidos e para a segurança regional".



Há uma semana, o comando anunciou a realização de uma segunda ronda de bombardeamentos contra "múltiplos alvos" do EI em retaliação pelas mortes de três norte-americanos.



A 13 de dezembro do ano passado, três cidadãos dos EUA foram mortos e outros três ficaram feridos quando um atirador solitário do Estado Islâmico, que foi posteriormente morto, invadiu uma reunião entre soldados e líderes locais.



Desde o retorno do Presidente norte-americano, Donald Trump, à Casa Branca, há quase um ano, os EUA realizaram ações militares em seis países (Iémen, Somália, Irão, Nigéria, Síria e Venezuela), a maioria delas ataques aéreos com aviões ou drones contra alvos que Washington considera estratégicos.