EUA, México, Argentina e Colômbia reagem às eleições brasileiras

"Felicitamos o povo e as instituições do Brasil pelo sucesso da primeira volta das eleições e apoiamos o exercício do seu direito de escolher livremente o próximo líder. Partilhamos a confiança do Brasil de que a segunda volta será conduzida com o mesmo espírito de paz e dever cívico", escreveu Antony Blinken na rede social Twitter.

Já os chefes de Estado da Argentina, México e Colômbia felicitaram o candidato e antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória, que venceu a primeira volta das eleições presidenciais brasileiras.

"Parabéns, irmão e camarada Lula. O povo do Brasil demonstrou mais uma vez a vocação democrática e, especialmente, a inclinação para a igualdade e justiça", escreveu o chefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nas redes sociais.

"Felicito o meu querido Lula pela vitória na primeira volta e estendo o meu sincero respeito ao povo do Brasil pela sua profunda expressão democrática", disse o presidente argentino, Alberto Fernández, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O presidente da Colômbia também endereçou os parabéns ao líder do Partido dos Trabalhadores. "Felicito Lula pela vitória na primeira volta. Felicito o povo brasileiro pela enorme participação eleitoral", escreveu Gustavo Petro no Twitter.

O antigo presidente brasileiro Lula da Silva ganhou as presidenciais de domingo, sem garantir a eleição à primeira volta, mas mostrou-se confiante de que em 30 de outubro ganhará a segunda volta.

Com 99,96% das secções eleitorais apuradas, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, tinha 48,42% dos votos, contra 43,21% de Jair Bolsonaro.