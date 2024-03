Milhares de pessoas acumulam-se no México junto à fronteira, à espera de resposta a pedido de asilo. Em média, os Estados Unidos permitem a entrada diária de dois mil e 200 migrantes com os processos despachados. Os enviados da RTP à fronteira norte-americana foram testemunhas desse momento em que os migrantes conseguem entrar no país que representa o "sonho americano".