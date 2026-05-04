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EUA mobilizam mais de 100 aviões, navios e 15 mil militares no "Projeto Liberdade". Irão ameaça atacar escoltas

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EUA mobilizam mais de 100 aviões, navios e 15 mil militares no "Projeto Liberdade". Irão ameaça atacar escoltas

Donald Trump prometeu domingo escolta a navios "neutros e inocentes" retidos em Ormuz e que queiram sair daquelas águas. A operação dos Estados mobilizará mais de 100 aeronaves, contratorpedeiros, drones e 15 mil efetivos militares, no que chamou "Projeto Liberdade". Acompanhamos aqui, ao minuto, a evolução do conflito.

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Presidente francês apela a uma reabertura concertada do Estreito entre o Irão e os Estados Unidos

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Irão promete atacar EUA se meios norte-americanos se aproximaram de Ormuz

O Irão ameaçou hoje atacar qualquer navio, incluindo dos Estados Unidos, que tente atravessar o estreito de Ormuz, depois do Presidente norte-americano Donald Trump anunciar a escolta dos navios pelas forças de Washington.

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"Advertimos que qualquer força armada estrangeira, especialmente o agressivo exército norte-americano, será alvo dos nossos ataques, se tentar aproximar-se ou entrar no estreito de Ormuz", declarou o general Ali Abdollahi, chefe do Comando Unificado de Operações Khatam al-Anbiya do exército do Irão, citado pela televisão estatal iraniana na plataforma de mensagens Telegram.

Donald Trump anunciou no domingo na rede social que lhe pertence, Truth Social, o início, hoje, da operação "Projeto Liberdade", que responde aos pedidos de "países de todo o mundo" de ajuda dos EUA para permitir a passagem segura dos respetivos navios.

A operação, segundo o Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas operações dos EUA na região, mobilizará mais de 100 aeronaves, contratorpedeiros, drones e 15 mil efetivos militares.

"O nosso apoio a esta missão defensiva é essencial para a segurança regional e a economia global, ao mesmo tempo que mantemos o bloqueio naval", justificou o comandante do Centcom, Brad Cooper.

O comando acrescentou que o estreito de Ormuz é um corredor comercial essencial, que serve de passagem para um quinto do comércio mundial de petróleo por via marítima e "volumes significativos" de combustível e fertilizantes.
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Chanceler alemão desvaloriza saída de tropas dos EUA

O Chanceler alemão desvalorizou o anúncio da retirada de soldados norte-americanos do país.

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Em entrevista, a assinalar o seu primeiro ano de mandato, o chefe do Governo sublinhou que não abdica de trabalhar com Donald Trump, apesar das divergências recentes sobre o conflito no Médio Oriente.
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Segundo navio atacado no Estreito de Ormuz em menos de 24h

A agência britânica de Operações Marítimas Comerciais (UKMTO), que monitoriza a segurança de navios e marinheiros em todo o mundo, registou hoje um ataque contra um petroleiro no estreito de Ormuz, o segundo em menos de 24 horas.

Royan Thai Navy - handout via EPA

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O petroleiro, de bandeira não identificada, foi atingido às 20:40 de domingo (hora de Lisboa) "por um projétil desconhecido", sem causar feridos entre a tripulação nem impacto ambiental.

O incidente ocorreu a 78 milhas náuticas (cerca de 144 quilómetros) a norte de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a agência britânica, que pediu aos navios que transitam pela zona para redobrarem as precauções e informarem a agência de qualquer atividade suspeita.

Horas antes, às 12:30 (hora de Lisboa), a UKMTO informou que várias embarcações de pequeno porte atacaram um graneleiro que navegava ao largo da costa da cidade de Sirik, no sudoeste do Irão, com destino ao norte do estreito de Ormuz.

Três semanas após o início do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, as partes continuam a manter um bloqueio seletivo do estreito de Ormuz, uma via estratégica para o comércio global de petróleo e gás, pela qual, em tempos de paz, circula cerca de 20% das energias fósseis mundiais.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que as negociações com o Irão estão a correr "muito bem", horas depois de garantir que irá analisar o plano de paz enviado por Teerão.

Paralelamente às negociações, Trump anunciou o "Projeto Liberdade", uma operação que envolverá mais de cem aeronaves, navios e drones, na qual participarão 15mil efetivos militares em operações de escolta de navios em trânsito pelo estreito de Ormuz.

Desde 28 de fevereiro, quando teve início a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a UKMTO recebeu 46 relatos de incidentes que afetam navios que operam no golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no golfo de Omã, dos quais cerca de 20 foram associados a "atividades suspeitas" com envolvimento de projéteis.

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Lusa /

EUA mobilizam mais de 100 aviões, navios e 15 mil militares nas escoltas em Ormuz

A operação dos Estados Unidos para libertar os navios retidos no estreito de Ormuz devido ao bloqueio iraniano mobilizará mais de 100 aeronaves, contratorpedeiros, drones e 15 mil efetivos militares.

Foto: U.S. Navy

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A missão, denominada, segundo Donald Trump, "Projeto Liberdade", terá início na segunda-feira, informou o chefe de Estado norte-americano, no domingo, numa mensagem na rede social que detém, Truth Social, depois de "países de todo o mundo" terem solicitado a ajuda dos EUA para permitir a passagem segura dos respetivos navios.

Segundo o Presidente, muitos dos países com navios bloqueados são inocentes e não têm qualquer relação com o conflito no Irão, pelo que os Estados Unidos entendem a escolta pelo estreito de Ormuz como um "gesto humanitário", no qual instam o Irão a participar.

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas operações dos EUA na região, informou que na operação participarão "contratorpedeiros com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves com base em terra e no mar, plataformas autónomas [drones] de domínio múltiplo e 15 mil militares".

"O nosso apoio a esta missão defensiva é essencial para a segurança regional e a economia global, ao mesmo tempo que mantemos o bloqueio naval", afirmou o comandante do Centcom, Brad Cooper.

O comando acrescentou que o estreito de Ormuz é um corredor comercial essencial, que serve de passagem para um quinto do comércio mundial de petróleo por via marítima e "volumes significativos" de combustível e fertilizantes.

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"Processo humanitário" de escolta
RTP /

Trump promete escoltas em Ormuz. "Projeto Liberdade terá início na manhã de segunda-feira"

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Numa nota publicada na sua conta da rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garantiu que todos os navios "neutros e inocentes", retidos no Estreito de Ormuz, serão guiados para fora "destas vias navegáveis restritas", no que chamou um "gesto humanitário".

Donald Trump garantiu que os seus representantes estão a ter discussões "muito positivas com o Irão e que estas discussões podem levar a algo muito positivo para todos", mas não deixou de advertir que, qualquer tentativa de interferir, ou interferência, no "processo humanitário" de escolta dos navios, "terá de ser combatida com firmeza".

O presidente norte-americano frisou bem a quem se dirige a sua mensagem.

"Países de todo o mundo, quase todos sem envolvimento no conflito no Médio Oriente, que se desenrola de forma tão visível e violenta, pediram aos Estados Unidos que ajudassem a libertar os seus navios, que estão retidos no Estreito de Ormuz, por algo com o qual não têm absolutamente nada a ver, são meros espectadores neutros e inocentes!"

"Para o bem do Irão, do Médio Oriente e dos Estados Unidos, informamos estes países que iremos guiar os seus navios em segurança para fora destas vias navegáveis ​​restritas, para que possam prosseguir com as suas atividades livremente. Repito, estes navios são de regiões do mundo que não estão de forma alguma envolvidas com o que se está a passar no Médio Oriente". 

"Instruí os meus representantes a informá-los de que faremos todos os esforços para retirar os seus navios e tripulações do Estreito em segurança. Em todos os casos, disseram que não regressarão até que a área se torne segura para a navegação e tudo o resto". 

"Este processo, o Projeto Liberdade, terá início na manhã de segunda-feira, hora do Médio Oriente. Estou plenamente consciente de que os meus representantes estão a manter conversações muito positivas com o Irão e que estas conversações podem levar a algo muito positivo para todos". 

"A movimentação dos navios visa simplesmente libertar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado, são vítimas das circunstâncias. Este é um gesto humanitário em nome dos Estados Unidos, dos países do Médio Oriente e, em particular, do Irão". 

"Muitos destes navios têm poucos alimentos e outros artigos necessários para que as tripulações se mantenham a bordo de forma saudável e higiénica. Acredito que isso contribuirá muito para demonstrar boa vontade em nome de todos aqueles que têm lutado tão arduamente nos últimos meses". 

"Se, de alguma forma, este processo humanitário for interferido, essa interferência, infelizmente, terá de ser combatida com firmeza. Agradeço a sua atenção a este assunto!", rematou o presidente norte-americano, com a fórmula habitual.
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