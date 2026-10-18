EUA "muito preocupados" com imagens de fotojornalista agredida na Cisjordânia

"Estamos muito preocupados com estas imagens", afirmou no sábado Marco Rubio aos jornalistas antes de partir para uma visita ao Uzbequistão e à Índia. "Apelámos aos israelitas - e continuamos a apelar - para que tomem medidas firmes", acrescentou.

Heidi Levine, fotojornalista norte-americana do Washington Post, foi transportada para o hospital com fraturas nas vértebras. A agressão ocorreu quando fazia a cobertura da colheita da azeitona em Abu Falah, na Cisjordânia ocupada.

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, exigiu no sábado que as autoridades israelitas responsabilizem e detenham os colonos envolvidos no ataque que visou a norte-americana.

"Atacar uma fotógrafa é um ato de terrorismo ignóbil perpetrado por cobardes mascarados", escreveu Huckabee na rede social X.

Na sexta-feira, a Associação da Imprensa Estrangeira em Israel (FPA, na sigla em inglês) denunciou que a jornalista norte-americana sofreu "ferimentos moderados" e recebeu tratamento num hospital local devido a pancadas infligidas em várias partes do corpo.

Segundo a organização, os colonos roubaram-lhe ainda o passaporte, o telemóvel, a carteira e o equipamento profissional.

Num comunicado divulgado no sábado, o Presidente de Israel, Isaac Herzog, expressou "profundo pesar" e pediu desculpas a Heidi Levine, que hoje foi operada à mão esquerda.

"Como Presidente do Estado de Israel, condeno veementemente esta violência indignante e chocante, tanto o terrível ataque de que foi vítima como outros graves incidentes de violência, tais como o ocorrido hoje em Taybeh", onde colonos agrediram um grupo de políticos e diplomatas de França, Bélgica e Polónia, afirmou Herzog no comunicado.

No mesmo texto, afirmou que "o comportamento desprezível dos autores" do ataque a Heidi Levine "não representa os cidadãos nem os valores do Estado de Israel" e acrescentou que as circunstâncias "estão a ser investigadas minuciosamente" para julgar os responsáveis.

Na sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, colocou em dúvida as circunstâncias do ataque de colonos que feriu a fotojornalista norte-americana.

O ataque, que foi cometido por cerca de 50 colonos israelitas contra palestinianos que participavam na apanha da azeitona, provocou críticas de dirigentes da oposição israelita, que exigiram medidas contra os responsáveis e chegaram a classificá-los como "terroristas judeus".

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967, na sequência da Guerra dos Seis Dias, mantendo também a anexação de Jerusalém Oriental, não reconhecidas pela comunidade internacional.

Lado a lado com cerca de três milhões de palestinianos e mais de 500 mil israelitas vivem atualmente em colonatos na Cisjordânia, considerados ilegais pelas Nações Unidas à luz do direito internacional.

A política de colonização tem sido mantida por sucessivos governos israelitas desde 1967, mas intensificou-se após a formação do atual executivo liderado por Benjamin Netanyahu, no final de 2022, e ganhou novo impulso na sequência do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro de 2023.

A violência também se agravou desde outubro de 2023, com ataques quase diários de colonos judeus contra palestinianos.