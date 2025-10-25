EUA "não vão descansar" até que restos mortais dos reféns do Hamas sejam devolvidos

We will not forget the lives of the hostages who died in the captivity of Hamas. Today I met with the families of American citizens Itay Chen and Omer Neutra. We will not rest until their — and all — remains are returned. pic.twitter.com/wdxN9vLXZ8 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2025

, escreveu Marco Rubio na rede social X."Não vamos descansar até que os seus restos mortais - e os de todos os outros - sejam devolvidos", acrescentou.Em resposta a esta publicação, a principal associação israelita que faz campanha pelo regresso dos reféns agradeceu os esforços do secretário de Estado., escreveu a associação.A 7 de outubro de 2023, o sargento Itay Chen, de 19 anos, estava destacado na fronteira com a Faixa de Gaza quando o Hamas lançou o ataque que desencadeou a ofensiva israelita. Em março de 2024, o Exército de Israel anunciou a morte do jovem.Já o capitão Omer Neutra, voluntário das Forças Armadas israelitas, foi morto a 7 de outubro, com 21 anos, quando o seu tanque foi atacado na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. Foi retirado do tanque pelos atacantes, tal como três outros soldados, de acordo com vídeos publicados pelo Hamas., depois do enviado Steve Witkoff, do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e do vice-presidente JD Vance.As visitas ao Médio Oriente têm procurado consolidar o frágil cessar-fogo que está em vigor na Faixa de Gaza desde 10 de outubro.No âmbito deste acordo, negociado com base no plano de Donald Trump, o Hamas entregou, a 13 de outubro, os 20 reféns ainda detidos em Gaza, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinianos.Desde 10 de outubro deste ano,Na segunda-feira, o presidente dos EUA avisou que, se o Hamas não respeitar os termos do cessar-fogo, será "erradicado".