EUA negoceiam no México novas medidas migratórias

Uma delegação norte-americana de alto nível desloca-se esta quarta-feira ao México, em nome do presidente Joe Biden, para negociar com a liderança mexicana novas medidas migratórias, mais restritivas, perante o aumento do fluxo junto das fronteiras dos Estados Unidos.

A delegação é liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e integra o secretário de Segurança Interna e responsável pela política de imigração dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, e a conselheira de Segurança Interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall. Os responsáveis norte-americanos têm uma reunião agendada com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



A deslocação foi combinada pelos dois líderes na quinta-feira passada, quando Biden falou com Obrador para lhe expressar a sua preocupação com a magnitude da crise migratória, que levou os Estados Unidos a fechar vários postos fronteiriços durante vários dias.



A diplomacia norte-americana indicou que a delegação liderada por Blinken vai reunir-se com o líder mexicano para abordar “a migração irregular sem precedentes” na região e procurar a “adoção de medidas” que permitam a reabertura completa da fronteira.



As autoridades fronteiriças dos Estados Unidos detiveram, só em novembro, 242 mil migrantes na fronteira com o México e detetaram um aumento histórico nas chegadas indocumentadas nos primeiros dias de dezembro.