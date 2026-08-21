EUA passam a designar Hezbollah representante do Irão

O Departamento do Tesouro norte-americano emendou, segundo um comunicado hoje divulgado, o texto jurídico que qualificava o Hezbollah como "organização terrorista" passando a designar o movimento como "ao serviço do regime iraniano sob o comando da Força Qods do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica".

"Esta nova classificação especifica que o Hezbollah é um representante do Irão, e não uma entidade autónoma", que age "quase sem considerar a soberania libanesa, o povo libanês ou o Estado libanês", declarou por sua vez um responsável do Departamento de Estado, sob anonimato.

Washington designou o Hezbollah como "organização terrorista estrangeira" em 1997, e depois classificou o movimento como "organização terrorista especialmente designada" em 2001.

A alteração ocorre enquanto os Estados Unidos patrocinam negociações diretas entre Israel e o Líbano, ainda tecnicamente em estado de guerra, rejeitadas pelo Hezbollah.

O Líbano foi arrastado no início de março para o conflito entre o Irão, por um lado, e Israel e os Estados Unidos, por outro, quando o Hezbollah atacou o território israelita em apoio a Teerão.

Israel retaliou com intensos bombardeamentos no Líbano e enviou tropas para este país, causando mais de 4.300 mortes, segundo Beirute.

A decisão norte-americana hoje anunciada "baseia-se em anos de designações que repetidamente evidenciaram a integração operacional, financeira e logística entre o Hezbollah e a Força Qods", acrescentou o responsável do Departamento de Estado citado pela AFP, destacando que o movimento libanês "funciona como uma extensão da Força Qods".

"Não se trata de um movimento de resistência libanês", sublinhou.

As sanções anunciadas também hoje visam 10 pessoas que fazem parte de uma rede responsável por transferências de fundos para o Hezbollah, já sancionado várias vezes pelos Estados Unidos, segundo o Tesouro norte-americano.

Esta rede usa "cobradores a viajar em voos comerciais entre o Líbano, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Irão" para transferir centenas de milhões de dólares, permitindo ao Hezbollah "contornar as sanções" em vigor, acrescentou a mesma fonte.