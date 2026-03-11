EUA realizam buscas num antigo rancho propriedade de Epstein no Novo México

"Esta busca faz parte da investigação criminal anunciada pelo Departamento de Justiça do Novo México a 19 de fevereiro sobre as acusações de atividades ilegais realizadas no rancho de Epstein antes da sua morte, em 2019", detalhou o Departamento de Justiça do Novo México em comunicado.

Nesse sentido, aquele departamento expressou a sua gratidão aos "atuais proprietários" do rancho por permitirem a realização das buscas, assim como ao seu pessoal pelo seu "profissionalismo".

"Exortamos o público a manter-se afastado da área", afirmou, pedindo ainda que não se realizem atividades com drones na zona que possam "interferir com a operação policial em curso".

Epstein comprou o chamado `Rancho Zorro`, localizado em Stanley, a cerca de 30 quilómetros ao sul da cidade de Santa Fé, ao ex-governador democrata Bruce King.

A propriedade foi vendida em 2023 à família do ex-senador republicano Don Huffines.

O procurador-geral do Novo México, Raúl Torrez, ordenou recentemente a reabertura da investigação criminal estadual sobre a referida propriedade depois de o caso ter sido encerrado em 2019 a pedido dos procuradores federais, segundo noticiou a cadeia CNN.

Entre os milhares de documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o caso Epstein, encontra-se um correio eletrónico em que se afirma que, em algum lugar do rancho, "duas raparigas estrangeiras foram enterradas por ordens de Jeffrey e Madam G", numa alusão a Ghislaine Maxwell, cúmplice do líder deste caso e condenada a 20 anos de prisão por tráfico de menores.