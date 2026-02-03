EUA reclamam abate de drone iraniano que se dirigia a porta-aviões "USS Lincoln"

Em comunicado, o Comando Central relatou que o drone "aproximou-se agressivamente" do porta-aviões norte-americano com "intenção incerta" e continuou a voar em direção ao navio antes de ser abatido por um caça F-35.

Os militares norte-americanos lamentaram que este incidente tenha ocorrido "apesar das medidas de desanuviamento" adotadas pelas suas forças, que "operavam em águas internacionais".

O navio encontra-se a cerca de 500 milhas da costa iraniana e não houve danos contra a embarcação, nem contra a tripulação.



O ataque ocorre durante uma escalada de tensão entre Washington e Teerão. Os protestos contra o regime iraniano e a repressão aos manifestantes motivaram ameaças por parte de Donald Trump de ataques ao Irão, como o destacamento do porta-aviões USS Abraham Lincoln.



Após o anúncio, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou à Foz News que, apesar do ataque, as negociações entre os Estados Unidos e o Irão ainda se mantêm de pé.

Segundo o Comando Central, o abate do drone iraniano ocorreu poucas horas depois de as forças da República Islâmica terem assediado um navio mercante de bandeira e tripulação norte-americana que navegava no Estreito de Ormuz.

c/Lusa