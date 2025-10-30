EUA reivindicam novo ataque no Pacífico que matou quatro "narcoterroristas"

"Este navio era conhecido pelos nossos serviços de informações por estar envolvido no tráfico ilícito de estupefacientes", garantiu Hegseth numa publicação na rede social X.

O responsável pelo Pentágono especificou ainda, como tem feito após cada uma destas operações, que o ataque foi realizado "em águas internacionais".

Desde o início de setembro, os EUA têm conduzido ataques aéreos contra embarcações suspeitas de terem ligações com cartéis de droga, sobretudo nas Caraíbas, mas também no Pacífico.

De acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse (AFP), baseada em dados das autoridades norte-americanas, 14 embarcações foram destruídas desde então.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que admitiu ter autorizado operações clandestinas dos serviços secretos externos (CIA) em território venezuelano, também mencionou que tinham sido efetuados ataques terrestres contra "narcoterroristas".

Washington acusou o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, de ser membro de um cartel de tráfico de droga.

Para Maduro, os EUA estão a utilizar o tráfico de droga como pretexto para "impor uma mudança de regime" e apoderar-se do petróleo venezuelano.