EUA retaliam após novo ataque do Irão contra navios norte-americanos

O Irão lançou esta terça-feira um ataque que tinha como alvo navios da Marinha dos Estados Unidos, segundo funcionários do Governo norte-americano auscultados pelo Wall Street Journal.



De acordo com estas fontes, o ataque falhou os alvos, pelo que nenhum navio americano foi atingido.



Este é o segundo ataque iraniano contra navios dos EUA em apenas três dias. No fim de semana, Teerão tinha já disparado mísseis balísticos contra um porta-aviões e um contratorpedeiro de mísseis guiados.



Os funcionários norte-americanos ouvidos pelo Wall Street Journal disseram ainda que as tentativas de ataque por parte do Irão levam a crer que o regime iraniano possa estar a usar armas mais sofisticadas e a receber ajuda da China e da Rússia.



Pouco depois dos ataques iranianos, a agência Tasnim avançou que um petroleiro foi atingido por um projétil norte-americano perto da Ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, a 25 quilómetros da costa do Irão.



Segundo fontes locais, a tripulação do petroleiro estava a ser retirada e não foram registadas vítimas.



Um funcionário norte-americano ouvido pela agência Reuters adiantou, por sua vez, que as forças dos EUA atacaram múltiplos petroleiros ligados à Guarda Revolucionária iraniana, em resposta aos ataques do Irão.



Na sequência dos ataques dos EUA, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou que os navios nos portos do Kuwait e do Bahrein que acolhem cidadãos norte-americanos serão alvo de ataques. Irão capturou engenho submarino dos EUA no Estreito de Ormuz

Também esta terça-feira, o Irão disse ter capturado um engenho submarino americano não tripulado no Estreito de Ormuz.



Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, o submersível era usado para missões de reconhecimento e vigilância da via marítima por onde, antes da guerra, passava um quinto do petróleo do mundo.



A captura do engenho aconteceu no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o Irão.



Washington decidiu colocar na lista negra todo o setor de aviação iraniano e ameaçou penalizar qualquer organização que trabalhe com companhias aéreas iranianas.



Duas empresas, uma dos Emirados Árabes Unidos e outra turca, são visadas por agirem como "intermediárias" de companhias iranianas.



c/ agências

