EUA revelam suspeitas de que África do Sul forneceu armas à Rússia

A revelação foi feita a jornalistas esta quinta-feira, em Pretória, pelo embaixador norte-americano para a África do Sul, Reuben Brigety. "Estamos confiantes de que [o navio] carregou armas, munições... no regresso à Rússia", afirmou, apostando "a própria vida" na veracidade da informação.







Perante as acusações e interrogado pelo líder da oposição durante uma sessão parlamentar,respeitante ao navio.

"A questão está a ser estudada e a seu tempo falaremos dela", afirmou Ramaphosa aos deputados.







O seu porta-voz, Vincent Magwenya, afirmou por seu lado que "nenhuma prova foi entregue até hoje para sustentar as alegações de armas enviadas pela África do Sul à Rússia", acrescentando que a acusação será investigada.

Em comunicado, a presidência sul-africana considerou depois "decepcionantes" as acusações do embaixador americano.

"As palavras do embaixador minam o espírito de cooperação e parceria entre os dois países" e "nenhuma prova foi dada para suster estas acusações", refere o texto publicado esta tarde, considerando ainda "decepcionante" que o diplomata tenha "adotado uma atitude política contra-produtiva".





O executivo sul-africano concedeu que as suspeitas foram abordadas "recentemente" a nível bilateral, tendo ficado acordado, segundo Pretoria, que iria realizar-se uma investigação independente "confiada a um juiz aposentado", incluindo os elementos de informação americanos.

O caso Lady R

Reuban Brigety afirmou aos jornalistas que "entre aquilo que notámos está o navio de carga russo Lady R que atracou em Simon's Town entre 6 e 8 de dezembro".







"Estamos persuadidos que as armas foram carregadas neste navio e apostaria a minha vida na precisão desta informação", frisou.

"Armar os russos é extremamente grave" e "fundamentalmente inaceitável", acrescentou Brigety em conferência de imprensa, reconhecendo ainda quequanto à guerra lançada por Moscovo na Ucrânia.O diplomata considerou ainda. O Departamento de Estado norte-americano recusou-se até agora a comentar a questão.A acostagem do cargueiro russo na maior base naval sul-africana no início de dezembro, suscitou uma polémica acesa no país, antes do Natal.

Críticas da oposição

O principal partido da oposição sul-africana, a Aliança Democrática, indignou-se com aem vez de comercial e "" em torno do cargueiro.Quinta-feira,, caso este tenha ocorrido. Acusou ainda o partido no poder, o ANC, de ignorar os valores e interesses do país "em favor de um belicista e de um déspota mundial"."Isto terá consequências significativas.", apontou Kobus Marais, responsável da Aliança Democrática para a área da Defesa, instado pela Agência France Press a comentar o assunto.A África do Sul tem laços estreitos com a Rússia desde os tempos do. O Kremlin apoiou a luta do ANC e de Nelson Mandela contra o regime racista então em vigor no país.

Neutralidade relativa

Pretória recusou condenar a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, justificando com a preferência pela neutralidade e pelo diálogo para por fim ao conflito., nas vésperas do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, o que reavivou a polémica e alimentou as preocupações ocidentais.O executivo de Ramaphosa explicou os exercícios militares conjuntos, invocando o "objetivo de partilhar competências e conhecimentos operacionais". Os exercícios, acrescentou, foram conduzidos pela Rússia.Um mandato internacional de captura emitido pelo Tribunal Internacional de Haia contra o Presidente russo deverá impedir Vladimir Putin de comparecer na cimeira.