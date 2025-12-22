EUA suspendem licença de cinco projetos de energia eólica `offshore`
O Estados Unidos suspenderam hoje a licença de cinco projetos de energia eólica `offshore` (em alto mar) na costa Leste do país, justificando a decisão com riscos para a segurança nacional.
Em comunicado, o Governo anunciou esta decisão e justificou-a com riscos para a segurança nacional, identificados em relatórios, que foram recentemente elaborados pelo Departamento de Guerra.
Os projetos afetados são o Vineyard Wind 1, o parque eólico desenvolvido pela Iberdrola, em Massachusetts, o Revolution Wind e o Sunrise Wind, em Rhode Island, o CVOW, junto a Virgínia, e o Empire Wind 1, em Nova Iorque.
Esta decisão revoga as concessões atribuídas pelo ex-Presidente dos EUA Joe Biden.
Desde janeiro, quando regressou ao poder, Donald Trump tem vindo a criticar a energia eólica, defendendo que esta prejudica a paisagem e as aves.