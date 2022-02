EUA. Três condenados pela morte de jovem negro voltam a tribunal por crime de ódio

Na condenação, admite-se que os três homens brancos tenham matado Arbery, que estava desarmado, por o terem confundido com um ladrão.O painel composto por oito pessoas brancas, três pessoas negras e uma pessoa hispânica recebeu o caso na segunda-feira após um julgamento de uma semana no Tribunal Distrital dos EUA na cidade de Brunswick, na Geórgia.

Embora a Constituição dos Estados Unidos proíba julgar a mesma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, o Supremo Tribunal autoriza desde 1847 processos distintos pela justiça federal e a do Estado, por se tratar “de entidades soberanas” diferentes.

Os procuradores defendem que Gregory e Travis McMichael e William Bryan violaram os direitos civis de Arbery e o atacaram porque ele era negro.“Todos os três réus disseram alto e bom som, com as suas próprias palavras, como se sentem em relação aos afro-americanos”, disse a procuradora Tara Lyons ao júri na segunda-feira.Em 2018, por exemplo, Travis McMichael comentou um vídeo no Facebook de um homem negro a pregar uma partida a um homem branco, escrevendo: “Eu mataria esse filho da p*** preto”.Uma mulher que serviu na Guarda Costeira dos EUA, sob a chefia de Travis McMichael, há uma década, também declarou que o réu a chamou de “amante de pretos” depois de saber que ela tinha namorado com um homem negro.“É natural que queiram retaliação ou vingança. Mas temos de ser superiores, mesmo que seja a coisa mais difícil”, disse Pete Theodocion, advogado de William Bryan.A advogada de Travis McMichael, Amy Lee Copeland, disse ao júri que os procuradores não apresentaram provas de que o seu cliente “alguma vez falou com alguém sobre a morte de Arbery em termos raciais”. A advogada argumentou que Travis disparou em legítima defesa depois de Arbery ter tentado tirar-lhe a sua espingarda.Por sua vez, o advogado de Gregory McMichael, A.J. Balbo, argumentou que o seu cliente perseguiu Arbery não porque era um homem negro, mas porque era “o ladrão” que ele e o seu filho alegam ter visto nas gravações de câmaras de segurança de uma casa próxima.A morte de Arbery, a 23 de fevereiro de 2020, foi capturada num vídeo que provocou uma onda de indignação nas redes sociais.Gregory alega que a vítima começou a “atacar violentamente” o seu filho e obrigou Travis a disparar a espingarda. No entanto, no vídeo são ouvidos três disparos e o primeiro acontece momentos antes de o jovem negro, visivelmente desarmado, começar a tentar retirar a arma ao agressor.

No ano do crime, 2020, o nome de Ahmaud Arbery ressoou pelos Estados Unidos nas enormes manifestações contra a violência sobre os negros, juntamente com os de George Floyd, sufocado por um polícia branco em Minneapolis, e de Breonna Taylor, morta a tiro pela polícia no seu apartamento em Louisville.