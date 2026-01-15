EUA. Trump ameaça mobilizar o exército para suprimir manifestações no Minnesota

Numa publicação na rede social Truth, Trump ameaça mobilizar o exército norte-americano para o suprimir as manifestação no Minnesota, “se os políticos corruptos do Minnesota não obedeceram à lei e impedirem os agitadores e insurgentes profissionais de atacarem os Patriotas do ICE [agência de controlo de imigração]”.

O objetivo do presidente norte-americano é “colocar um fim imediato à farsa que está a ter lugar”, referindo-se às manifestações.O Estado norte-americano do Minnesota tem passado por um período muito tenso, após agentes do ICE terem assassinado Renee Nicole Good, durante uma operação policial.Desde a sua morte, milhares de pessoas têm-se manifestado em vários pontos do país contra a violência e o apontado abuso de poder aos agentes do ICE, acusados de prenderem cidadãos norte-americanos de origem não-europeia.A Lei de Insurreição de 1807 prevê o destacamento de militares para suprimir atos de desobediência civil ou insurreição, e foi invocada pela última vez em 1992.No entanto, Trump tem prometido invocar a lei, tendo tentado, sem sucesso, destacar tropas para Portland, em setembro de 2025, para suprimir manifestações junto das instalações do ICE no estado.