EUA vão enviar bombas de pequeno diâmetro para a Ucrânia

Guiadas por GPS, as GLSDB são uma combinação de bombas de pequena dimensão GBU-39 com foguetes M26 e têm capacidade para manobrar contra alvos de difícil alcance como centros de comando.

As novas bombas estão incluídas num novo pacote de ajuda militar de 2,17 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros). São as GLSCB [Ground Launch Small Diameter Bomb], que deverão permitir às forças ucranianas atingir alvos a mais de 150 quilómetros, o que inclui parte da Península da Crimeia, duplicando desta forma a capacidade dos HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System], que em junho de 2022 se revelaram decisivos para a contraofensiva ucraniana.





No anúncio do envio do novo arsenal para a Ucrânia, o general Patrick S. Ryder, porta-voz do Pentágono, afirmou que estas bombas "vão dar aos ucranianos uma capacidade de fogo de maior alcance que lhes permitirá conduzir operações em defesa do seu país e recuperar território soberano em áreas ocupadas pelas forças russas".